José Sietes, director deportivo de la Ponferradina: «Había que mejorar el vestuario»

La Deportiva valoró ayer públicamente el trabajo realizado durante el mercado invernal con la llegada de 5 futbolistas y la salida de otros tantos. Fue el director deportivo, José Sietes, el que hizo balance. El asturiano se fue atrás en el tiempo, retrotrayéndose a la etapa de Fernando Estévez en el banquillo: «En pocos clubes se le da la oportunidad a un entrenador a la hora de despedirse. Dijo lo que dijo y nadie le contestó ni dijo nada ni lo haré yo ahora. Pero no me pareció justo. Ni unos son muy buenos ni otros tan malos. No comparto muchas de las cosas que dijo en ese momento y nos hizo mucho daño. Creo que no lo merecíamos. Y con esto ya no quiero mirar más para atrás. Felicito a la plantilla por cómo ha salido adelante, que no es fácil. Había que mejorar el vestuario. No hemos hecho aún nada, pero estamos dando pasos. Con esto no quiero eludir mi responsabilidad. Fue un error por mi parte salirme de la línea que llevaba el club. Por agradar o ayudar, quizá le dimos demasiada fuerza al anterior entrenador a la hora de confeccionar la plantilla».

En cuanto a la sobrepoblación de futbolistas ofensivos, Sietes lo explicó de este modo: «Necesitábamos un rematador y por eso fuimos a por Slavy, al que ya habíamos tratado de traer varias veces en las últimas temporadas. Tenemos ahora bastante gente de ataque y hemos sido claros con ellos. Les dijimos que iba a haber llegadas y que eran libres de salir o buscar otro destino».

Sietes explicó por qué no se fue finalmente Vlad: «Iba a ir cedido a un equipo que ya estaba acordado y con una opción de compra. Se tuvo que parar todo por la lesión de Andújar. Por curarnos en salud, decidimos pararlo, porque el último día del mercado aún no teníamos el diagnóstico. Además, el míster ha pedido que se quede Vlad».

En cuanto a la salida de Lian dos Santos al Barbadás, se produjo porque el futbolista necesita jugar y hacerlo con regularidad, cosa que no iba a suceder en la Deportiva. Por otra parte, hoy se llevará a cabo la presentación de Erik Morán. Desde que volvió a enfundarse la camiseta blanquiazul el equipo ha ganado todos los partidos y además ya ha recibido una cerrada ovación, posiblemente lo mismo que vaya a pasar con Slavy cuando salte al césped del Toralín. Del mediocentro habló así Sietes: «Nos da personalidad en el centro del campo, pausa y calidad».