Slavy ya entrenó con la SD Ponferradina y Andújar tiene una rotura parcial en una rodilla

El estado del campo de entrenamiento de la Deportiva por la incesante lluvia caída en las últimas semanas obligó al equipo blanquiazul a cambiar sus planes habituales en la vuelta a los entrenamientos tras el descanso del martes. La sesión de trabajo de ayer se llevó a cabo en el recién estrenado campo de hierba artificial de las instalaciones deportivas de Flores del Sil. En la misma ya estuvo Slavy, que en todo momento se encontró acompañado por Petkov. Las ausencias en el trabajo fueron las del tocado Fede San Emeterio y de los lesionados Jorrín y Andújar.

El central sufre una rotura parcial del ligamento interno de una de sus rodillas, según desveló Sietes. La ausencia del madrileño, si todo va bien, podría prolongarse por un espacio entre un mes y medio y dos. «Toca estar unas cuantas semanas fuera apoyando al equipo. A seguir en esta dinámica. Esto no para», escribió Andújar en las redes sociales tras conocer el diagnóstico de su lesión.

PERSONA DE PALABRA

Aunque al rescindir con el Hércules recibió varias ofertas, algunas incluso mejores que la de la Deportiva, Slavy dio el sí al cuadro berciano, con el que ya había apalabrado su llegada. Así lo reveló ayer Sietes, poniendo de manifiesto que el oscense es un ‘rara avis’ en esto del balompié: «Es de los pocos que tienen palabra en este mundo. Cuando rescindió con el Hércules le llegaron 2 ó 3 ofertas superiores a la nuestra, pero mantuvo su palabra. Habitualmente hasta que no está firmado, no puedes dar nada por hecho. Por eso el último día estábamos nerviosos. En esta categoría no hay control económico y hay transatlánticos que te quitan jugadores, igual que nosotros se los quitamos a otros equipos más pequeños».