El jugador del Júpiter Leonés Marcos de la Riva sufre la rotura del ligamento cruzado de su rodilla

El canterano de 19 años de edad Marcos de la Riva, que ya había debutado como titular y con victoria que supuso el pase a la siguiente ronda en el primer equipo de la Cultural en partido de Copa del Rey frente al FC Andorra (4-2) el pasado día 3 de diciembre en el Reino de León, sufrió una grave lesión de rodilla, con rotura del ligamento cruzado durante la sesión de entrenamiento en el Área Deportiva de Puente Castro, en su campo de fútbol sintético.

El Cuco Ziganda le había dado su oportunidad como titular en el centro del campo en el cruce copero frente al FCAndorra, clasificándose para los dieciseisavos de final de la Copa del Rey. En este duelo de Copa de Rey, los menos habituales tuvieron protagonismo junto al canterano y leonés Marcos de la Riva, que destacó por su desparpajo y calidad en cada toque de balón. Un chaval de 19 años de edad que apunta muy buenas maneras. El centrocampista ofensivo juega en el Júpiter Leonés en Tercera Federación, aunque se ejercita habitualmente a las órdenes del cuerpo técnico de Ziganda con el primer equipo.

Un duro revés para el futbolista, aunque a buen seguro volverá con las máximas ganas.

PUENTE CASTRO: OTRO TÉCNICO

El Puente Castro, de Liga Nacional Juvenil, se plantea la destitución del entrenador Dani Mateo para buscar una reacción en el primer equipo arlequinado, que ocupa zona de descenso. Dani Mateo suplió en el cargo esta misma temporada al técnico Javi Díez.