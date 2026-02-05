La Cultural Leonesa carga las pilas en Marbella

Publicado por Guillermo Mieres León Creado: Actualizado:

El Club Atlético de Marbella estuvo en Segunda División A durante una época dorada a principios de los años 90, desde la temporada 1992/93 hasta la 1995/96. El equipo logró el ascenso en el verano de 1992 y compitió contra equipos importantes, llegando a conseguir un séptimo puesto en su debut. Sin embargo, ese club desapareció por problemas económicos en 1997. Una rápida subida lograda de la mano del nuevo imperio de Jesús Gil y Gil, considerado por muchos un adelantado de su época, que conllevó una caída igual de rauda y mortal, cuál Ícaro estrellándose contra el suelo por querer acercarse demasiado al sol.

El equipo heredero de aquel Marbella, pena hoy sin pena ni gloria por Primera RFEF tratando de lograr la salvación y echando hace apenas unos días a un viejo conocido de buen recuerdo de la afición culturalista como es Rodri Ríos, que fue culpado de las desgracias actuales del equipo, obligado a hacer las maletas y fichado por el Intercity alicantino de una categoría por debajo.

Es en esa ciudad que sufrió un urbanismo desmesurado en los años 90 donde la Cultural ha decidido preparar el vital partido contra el Málaga de este domingo a las 21.00 horas. El Marbella Football Center fue el complejo escogido de entre la multitud de opciones disponibles en una localización geográfica de la península que ha apostado por el turismo deportivo y el acoger las pretemporadas de los equipos del norte, el este, el centro de Europa y las islas británicas durante sus stage de pretemporada e invernal en aquellas ligas donde paran por su climatología.

Algo parecido a lo que está haciendo la Cultural, que lleva desde el martes 3 de febrero en la parte oriental de Andalucía y que completará cinco jornadas contando con el día de partido. Un ambiente de lujo y máxima exigencia creando una sinergia que busca romper la racha negativa del equipo e integrar más a las tres caras nuevas traídas a lo largo de enero: Homam, Víctor Moreno y Peru.

En frente estará un Málaga que con el calor de su afición se crece y que hasta que perdió en la última jornada en Miranda llevaba seis triunfos seguidos. Tan bien le va al equipo de la Costa del Sol, que su director deportivo Loren ha decidido no mover ninguna ficha y es de los pocos equipos de Segunda División que no ha acometido fichajes.