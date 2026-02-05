España apunta al Olimpo en Italia

Publicado por Adrián R. Huber Milán Creado: Actualizado:

España, representada por 20 deportistas, invocará, en los Juegos de Milán-Cortina d’Ampezzo que se inauguran este viernes y se disputarán hasta el 22, al espíritu de Paco Fernández Ochoa, el único campeón olímpico invernal español de toda la historia.

Exactamente 54 años después de la proeza del astro madrileño, España podría volver a festejar a un campeón olímpico, si se cumplen los pronósticos que señalan como favorito, en esquí de montaña, al catalán Oriol Cardona, doble campeón mundial y europeo de sprint.

El inolvidable ‘Paquito’, fallecido hace 20 años, provocó el gran bombazo de los Juegos de Sapporo (Japón), en 1972, al ganar de forma tan sorprendente como clara el oro en el eslalon de esquí alpino. Una gesta que desde entonces no se ha vuelto a repetir. Veinte años después su hermana Blanca se convirtió en la primera mujer española en ganar una medalla olímpica al capturar bronce en el eslalon de Albertville (Francia).

Dos bronces de PyeongChang

Tuvieron que pasar otros 26 años desde la medalla de la tristemente desaparecida Blanca para que España volviese a ver a alguno de sus deportistas en un podio olímpico invernal. Fue en los Juegos Olímpicos de PyeongChang (Corea del Sur), en 2018, cuando, de golpe, cayeron dos bronces: el del ceutí Regino Hernández, en el boardercross de snowboard, y el del patinador artístico madrileño Javier Fernández.

Hace cuatro años, en los de Pekín 2022, la barcelonesa Queralt Castellet capturó plata en el halfpipe de snowboard. La quinta y hasta ahora última medalla española en una cita invernal.

La mayor esperanza española

Pero son el catalán Oriol Cardona y la andaluza Ana Alonso, figuras del esquí de montaña, los que representan, sobre el papel, la mayor esperanza de éxito de la delegación española, que, al añadir la federación a la que pertenecen, la de Deportes de Montaña y Escalada (FEDME), a las de Deportes de Invierno (RFEDI) y de Deportes de Hielo (RFEDH), comparece por primera vez en toda su historia con deportistas adscritos a tres asociaciones nacionales.

El gerundense Cardona, doble campeón del mundo y de Europa, se ha convertido, de golpe, en la principal baza de la delegación española, tanto en el sprint (19 de febrero), como en el relevo (21), en el que formará pareja con la granadina Alonso. Antes, el día 10, y en Tesero, se disputará la prueba sprint de esquí de fondo, en la que Jaume Pueyo puede apuntar alto.

El jueves 12, la afición española estará atenta a un importante ‘programa doble’, en Livigno, con dos pruebas de snowboard: el halfpipe femenino, con Queralt, y el boardercross, en el que competirán Eguibar y Alvaro Romero. El 16 de febrero, en Bormio, Salarich disputará el eslalon de alpino; y en el Arena de Milán, el programa libre completará el corto del día anterior en parejas de patinaje artístico, en la que intentarán dejar alto el pabellón Olivia Smart y Tim Dieck. Nil Llop, que competirá en la prueba de 500 metros, y Daniel Milagros, en la de 1.000, serán los primeros españoles que compitan en patinaje de velocidad en una cita olímpica de invierno.