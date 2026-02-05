Buenas vísperas para la temporada

La temporada de pesca apunta a un 2026 en clave positiva. Algo esperado que mantiene la tónica de los últimos años. Y que en este llegará con caudales altos y mucha agua, lo que augura unos meses estivales en clave positiva.

Las precipitaciones de estas fechas, algunas en forma de nieve, son el mejor aliado para que los ríos puedan tener el líquido elemento suficiente para una pesca en clave positiva. Bien es cierto que en la actualidad algunos de ellos arrastran cantidades de agua extremas. Pero también lo es que con el paso de las semanas y la llegada primero de la primavera y luego del verano el panorama cambiará. Con reservas hidrológicas la presencia de pescadores va a resultar también notable en los ríos de la Comunidad. Y más concreto en los leoneses con más de 2.000 kilómetros de masas de agua trucheras.

Todo apunta en positivo para una temporada algo más madrugadora en las provincias más al sur de la Comunidad (15 de marzo) y que se completará dos semanas después con el resto entre las que se incluye a León (29 marzo).

En el caso de León, el frío y nieve, además de la lluvia, apuntan a una primavera y principios de verano con caudales altos y agua suficiente, tanto en los ríos de montaña como en los regulados por embalse. Y mayores certezas para que adentrado ya el verano el agua «resista» a niveles recomendables para que la temporada pueda transitar hasta que baje el telón el 31 de octubre de la mejor manera posible.

Una temporada que en el caso de los ríos de montaña se desarrollará con mayores días en el calendario que los que no hace mucho estaban estipulados hasta el 31 de julio. Ahora será hasta octubre cuando los aficionados puedan dar rienda suelta a su pasión por la caña y el sedal.

Con la elección de los permisos de pesca en los cotos cuyo orden estableció el sorteo celebrado hace un mes, ahora queda contar los días, más bien descontar, hasta que llegue la fecha deseada por los pescadores para poder hacerse presente en los ríos. Eso sí, las primeras semanas y tal vez hasta mayo condicionado todo por la climatología. Y en este caso con caudales altos y aguas frías.

Pero que no van a quitar el gusanillo de los más madrugadores de disfrutar en la orilla de los ríos o en su interior. Y es que en la variedad está el gusto y en este caso en la provincia de León existe de manera clara para que los pescadores puedan disfrutar de esa diferencia entre unos y otros para evitar la monotonía en un arte, el de la pesca, que cada mes de marzo saca a relucir sus mejores galas hasta cumplimentado el otoño en sus primeras semanas.

Nada nuevo para una provincia que se ha convertido en santo y seña de la actividad de la pesca y que en los últimos años ha ido inclinándose por la pesca sin muerte ante la pesca con muerte. Dos formas de ver la pesca y que cuentan con practicantes en cada una de sus vertientes.

Esa cuenta atrás en León finalizará dentro de algo más de mes y medio cuando el 29 de marzo los primeros pescadores saldrán a matar el gusanillo de unos meses 'sabáticos' de actividad.