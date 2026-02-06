Cangas pone a prueba al Ademar León

Publicado por Guillermo Mieres León Creado: Actualizado:

El Ademar León vuelve a la competición de la Liga Asobal contra el Cangas Frigoríficos del Morrazo. Dani Gordo, entrenador del equipo, considera que: «los amistosos de la Copa Castilla y León y contra el Zamora nos han servido para potenciar lo positivo y llegar con un buen tono de preparación. Hemos visto que estábamos donde queríamos y llenado las vitrinas leonesas con otro título».

Álex Lodos ya está en la dinámica del primer equipo y volverá a tener minutos. Además, Raúl García Llamazares, sobrino de Isidoro Martínez hará hoy su debut con el primer equipo, ante las molestias de los últimos días de Darío y Sergio que no les permiten llegar al 100%. «Será el penúltimo canterano que debute bajo mi mando», comentó el entrenador ademarista.

Cangas no empezó demasiado bien, pero logró ponerse las pilas en las últimas jornadas antes del parón y salir del descenso. El equipo gallego cuenta con figuras como Manu Pérez, D’Antino, Santi López o Quintas. Su portería es buena y Arnau es uno de los mejores extremos izquierdos de la Liga. Los extranjeros se están acomodando y Martín Gayo demuestra, año tras año, que es uno de los laterales más experimentados de la Asobal. Gallardo y D’Antino hacen una muy buena pareja en el extremo derecho. Contarán probablemente con la baja de Javi García, el jugador leonés.

Según el técnico marista, las claves para que el Ademar se lleve la victoria frenta al Cangas están en que: «ellos manejan muy bien las transiciones, son rápidos y eficaces en esa fase del juego, con lo cual nosotros lo que tenemos que hacer es defender bien para poder correr».

Dani Gordo no quiso olvidarse de sus pupilos: «El lema del Ademar es ‘trabaja duro para tener un futuro mejor’ por lo que estoy muy contento por Darío (Sanz) y Luis (Puertas) que han logrado un desarrollo profesional, un escenario mejor. Yo lucharé hasta final de temporada por conseguir lo más beneficioso para el Ademar y desarrollar sus jugadores y luego espero encontrar algún proyecto interesante donde trabajar». También se acordó de Albizu, que ha ido cedido al Ciudad Real, asegurando que «estaba siendo el mejor en los entrenos tras el parón, creo que le pudo la ansiedad competitiva. Yo no le habría puesto tantas facilidades para salir de seguir aquí el año que viene».