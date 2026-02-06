La Ponferradina no se amilana ante el Celta Fortuna y pretende seguir la racha

Publicado por G. M. F. Redacción Creado: Actualizado:

El entrenador de la Ponferradina, Mehdi Nafti, ve al Celta Fortuna, segundo clasificado del grupo de Primera RFEF, al que recibe el próximo domingo (21.00 horas en El Toralín) como el «rival perfecto» para su equipo que acumula cuatro victorias consecutivas sin encajar gol. «Va a servir para dar continuidad a nuestro momento de forma y saber competir ante un modelo de juego distinto en la categoría, incluso en el otro grupo también y que muestra una gran precisión y velocidad en sus acciones», señaló el franco-tunecino en sala de prensa.

Nafti ha tenido que realizar con su plantilla todas las sesiones preparatorias en terreno sintético ante la imposibilidad de hacerlo en el campo anexo y en el propio estadio El Toralín, debido a las malas condiciones climatológicas que han afectado a la comarca del Bierzo y a toda la provincia de León en su conjunto. El técnico contará con las bajas de Andoni y Andújar por lesión, aunque el primero también está sancionado y, por este motivo, el lateral Mario Jorrín cuenta con muchas papeletas para ser quien ocupe su lugar en el once inicial.

Todo el cúmulo de bajas obligarán a Nafti a tener que buscar soluciones para su línea defensiva, que considera que está dando «seguridad» al juego del equipo, aunque en los últimos tiempos ha sido la más castigada por las bajas, lo que conllevará tener que encontrar alternativa, sobre todo al lateral diestro.

En cualquier caso, el entrenador de origen franco-tunecino pone en valor su profundidad de banquillo, especialmente en las posiciones ofensivas, unido a la versatilidad y polivalencia de muchos jugadores que, lo le permite «tener más opciones, lo que es un bendito problema y va a depender de cada partido y cada momento del mismo», aseguró orgulloso de los suyos.

En este sentido no concretó si dará mayor protagonismo a los dos delanteros fichados como refuerzos en el mercado invernal, el búlgaro Steven Petkov que ya dispuso de unos minutos ante el Lugo y el hispano-búlgaro Slavy, que podría debutar ante el filial celeste, a pesar de avanzar que, tanto en este caso, como en el de otros fichajes, todo lleva un «proceso de adaptación largo», por lo que no hay que forzar las cosas antes de tiempo.