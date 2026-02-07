Ziganda: "La Cultural Leonesa tiene que jugar con mucha personalidad y confianza"

El entrenador de la Cultural Leonesa, José Ángel Ziganda, afirma desde Marbella sobre el partido de este domingo ante el Málaga CF, a partir de las 21.00 horas en La Rosaleda: "La Cultural tiene que jugar con mucha personalidad y confianza". Apela a la imagen mostrada a domicilio ante otros rivales a los que se venció como Eibar, Cádiz o Real Valladolid.

El técnico navarro resta trascendencia al choque en La Rosaleda, pese a la situación clasificatoria en puestos de descenso y siete jornadas sin ganar, con sólo dos empates: "Hay que llevarlo con responsabilidad, pero también con calma. Todavía queda muchísimo y hay que pelear esta situación con gusto, no sintiéndonos incómodos, sino con la entereza de saber sufrir".

Sobre el rival de la Cultural, el Málaga CF, Ziganda advierte: "Llegó en la primera vuelta al Reino de León en una racha negativa pese a estar jugando muy bien pero no sacaban resultados". Ahora, sin embargo, "están siendo capaces de minimizar los errores que les costaban partidos, estando en una gran dinámica con jugadores de mucha calidad y solidarios, haciendo muy bien las cosas porque se encuentran cómodos y con confianza", señala.

La plantilla culturalista ha aprovechado para hacer grupo en esta semana de concentración previa en Marbella, intentando huir de la lluvia, el viento e incluso la nieve de León, aunque en tierras malagueñas también han sufrido una situación meteorológica adversa. "A pesar de que no ha sido la climatología que esperábamos, buscábamos convivencia, poder estar juntos, charlar, conocernos mejor y establecer más vínculos de compañerismo, dentro de un grupo que se muestra fuerte y comprometido, pase lo que pase y con ganas de darle la vuelta a la situación", sostiene el navarro.