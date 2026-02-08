Sigue en directo el SD Ponferradina-RC Celta Fortuna, minuto a minuto

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

55' 21:50 08/02/2026 21:50 08/02/2026 Centro desde la derecha que remata muy alto Angelito Arcos.

53' 21:49 08/02/2026 21:49 08/02/2026 Petkov x Cortés y Frimpong x Fede San Emeterio.

52' El poste salva a la Deportiva 21:48 08/02/2026 21:48 08/02/2026 Pase profundo para Álvaro Marín, que estrella el balón en el palo.

49' 21:44 08/02/2026 21:44 08/02/2026 Cae lesionado Fede San Emeterio.

48' 21:43 08/02/2026 21:43 08/02/2026 Tiro muy duro de Hugo González tras avanzar por el carril central y responde con una gran mano abajo Prieto para salvar el 0-1.

45:01 Empieza la 2ª parte 21:40 08/02/2026 21:40 08/02/2026 Se reanuda el partido.

52' Descanso 21:25 08/02/2026 21:25 08/02/2026 SD Ponferradina 0-RC Celta Fortuna 0.

52' 21:25 08/02/2026 21:25 08/02/2026 Remate desviado de cabeza de Álvaro Marín que el árbitro traduce en córner.

50' 21:23 08/02/2026 21:23 08/02/2026 Centro cerrado de Cortés en un contragolpe y el portero se adelanta a la legada de Borja Vázquez.

49' 21:21 08/02/2026 21:21 08/02/2026 Falta que cuelga Hugo González y saca la defensa berciana.

46' 21:18 08/02/2026 21:18 08/02/2026 Centro de Koke que cruza en exceso Vasco.

45' Prolongación 21:17 08/02/2026 21:17 08/02/2026 SE jugarán 7 minutos más.

42' 21:14 08/02/2026 21:14 08/02/2026 El árbitro se reafirma en la amarilla, por lo que Ger Nóvoa sigue en el campo.

40' VAR 21:12 08/02/2026 21:12 08/02/2026 El equipo vigués solicita roja Ger Nóvoa.

39' 21:11 08/02/2026 21:11 08/02/2026 Amarilla a Ger Nóvoa.

38' 21:10 08/02/2026 21:10 08/02/2026 Esquerdo x Erik Morán.

37' 21:09 08/02/2026 21:09 08/02/2026 Erik Morán pide el cambio.

36' 21:08 08/02/2026 21:08 08/02/2026 Amarilla a Milla.

34' 21:07 08/02/2026 21:07 08/02/2026 Regresa al campo el futbolista de Portugalete.

31' 21:04 08/02/2026 21:04 08/02/2026 Cae lesionado Erik Morán. Problemas en la rodilla derecha.

28' 21:01 08/02/2026 21:01 08/02/2026 Amarilla a Undabarrena.

26' 20:58 08/02/2026 20:58 08/02/2026 Llueve mucho sobre El Toralín.

24 20:57 08/02/2026 20:57 08/02/2026 Centro de Hugo González que remata de cabeza Álvaro Marín y atrapa arriba el arquero deportivista.

20' 20:52 08/02/2026 20:52 08/02/2026 Balón en largo sobre el área berciana en el que se anticipa Prieto.

15' 20:48 08/02/2026 20:48 08/02/2026 Centros de Fede San Emeterio y de Vasco que saca la defensa visitante.

12' 20:44 08/02/2026 20:44 08/02/2026 El equipo vigués juega con un 5-4-1.

8' 20:40 08/02/2026 20:40 08/02/2026 Centro de Cortés que rechaza la defensa olívica, le cae a Borja Valle, que busca el hueco y dispara alto.

7' 20:39 08/02/2026 20:39 08/02/2026 Rechace de córner que remata desde fuera del área Erik Morán ligeramente desviado.

6' 20:39 08/02/2026 20:39 08/02/2026 Centro de Cortés desde línea de fondo y remata Borja Valle en área pequeña, pero bloquea un defensa para salvar el golpeo.

1' 20:33 08/02/2026 20:33 08/02/2026 Centro pasado de Borja Vázquez que se pierde por línea de fondo.

0' Arranca el encuentro 20:31 08/02/2026 20:33 08/02/2026 Empieza el partido.

Previa y novedades 19:50 08/02/2026 20:57 08/02/2026 La Deportiva se juega ante el RC Celta Fortuna lograr su 5ª victoria consecutiva y con ello acercarse a la zona de play off, más después de los resultados de esta jornada.

Nafti no puede contar para este choque con el lesionado y sancionado Andújar ni el sancionado Andoni López. Finalmente se ha recuperado de las molestias de la semana Fede San Emeterio, que jugará de inicio. Koke es titular en el lateral derecho, por lo que Ger Nóvoa actuará en el centro de la defensa con Undabarrena. Vasco jugará de lateral izquierdo. El resto son los mismos que la semana anterior.

En el conjunto celeste Óscar Marcos está sancionado y es baja de última hora Antañón. Además, Hugo Burcio y Somuah empiezan en el banquillo. Las novedades son las de Capdevila, Milla y Álvaro Marín.

Pita Guillermo Conejero Sánchez (Comité Extremeño), con el que el cuadro berciano ha sumado un triunfo y cuatro empates en las cinco ocasiones en las que se ha cruzado con él.