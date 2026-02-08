Sigue en directo el SD Ponferradina-RC Celta Fortuna, minuto a minuto
SD Ponferradina
En directo
0
0
RC Celta Fortuna
Centro desde la derecha que remata muy alto Angelito Arcos.
Petkov x Cortés y Frimpong x Fede San Emeterio.
El poste salva a la Deportiva
Pase profundo para Álvaro Marín, que estrella el balón en el palo.
Cae lesionado Fede San Emeterio.
Tiro muy duro de Hugo González tras avanzar por el carril central y responde con una gran mano abajo Prieto para salvar el 0-1.
Empieza la 2ª parte
Se reanuda el partido.
Descanso
SD Ponferradina 0-RC Celta Fortuna 0.
Remate desviado de cabeza de Álvaro Marín que el árbitro traduce en córner.
Centro cerrado de Cortés en un contragolpe y el portero se adelanta a la legada de Borja Vázquez.
Falta que cuelga Hugo González y saca la defensa berciana.
Centro de Koke que cruza en exceso Vasco.
Prolongación
SE jugarán 7 minutos más.
El árbitro se reafirma en la amarilla, por lo que Ger Nóvoa sigue en el campo.
VAR
El equipo vigués solicita roja Ger Nóvoa.
Amarilla a Ger Nóvoa.
Esquerdo x Erik Morán.
Erik Morán pide el cambio.
Amarilla a Milla.
Regresa al campo el futbolista de Portugalete.
Cae lesionado Erik Morán. Problemas en la rodilla derecha.
Amarilla a Undabarrena.
Llueve mucho sobre El Toralín.
Centro de Hugo González que remata de cabeza Álvaro Marín y atrapa arriba el arquero deportivista.
Balón en largo sobre el área berciana en el que se anticipa Prieto.
Centros de Fede San Emeterio y de Vasco que saca la defensa visitante.
El equipo vigués juega con un 5-4-1.
Centro de Cortés que rechaza la defensa olívica, le cae a Borja Valle, que busca el hueco y dispara alto.
Rechace de córner que remata desde fuera del área Erik Morán ligeramente desviado.
Centro de Cortés desde línea de fondo y remata Borja Valle en área pequeña, pero bloquea un defensa para salvar el golpeo.
Centro pasado de Borja Vázquez que se pierde por línea de fondo.
Arranca el encuentro
Empieza el partido.
Previa y novedades
La Deportiva se juega ante el RC Celta Fortuna lograr su 5ª victoria consecutiva y con ello acercarse a la zona de play off, más después de los resultados de esta jornada.
Nafti no puede contar para este choque con el lesionado y sancionado Andújar ni el sancionado Andoni López. Finalmente se ha recuperado de las molestias de la semana Fede San Emeterio, que jugará de inicio. Koke es titular en el lateral derecho, por lo que Ger Nóvoa actuará en el centro de la defensa con Undabarrena. Vasco jugará de lateral izquierdo. El resto son los mismos que la semana anterior.
En el conjunto celeste Óscar Marcos está sancionado y es baja de última hora Antañón. Además, Hugo Burcio y Somuah empiezan en el banquillo. Las novedades son las de Capdevila, Milla y Álvaro Marín.
Pita Guillermo Conejero Sánchez (Comité Extremeño), con el que el cuadro berciano ha sumado un triunfo y cuatro empates en las cinco ocasiones en las que se ha cruzado con él.
Alineaciones
·SD Ponferradina (4-2-3-1): 1 Andrés Prieto; 12 Koke, 5 Undabarrena, 3 Ger Nóvoa, 15 Vasco; 6 Fede San Emeterio, 24 Erik Morán; 18 Borja Vázquez, 14 Xemi, 10 Borja Valle -c-; 9 Cortés.
Convocatoria: 4 Moltenis, 7 Calderón, 8 Slavy, 11 Petkov, 13 Ángel Jiménez -ps-, 16 Frimpong, 17 Keita, 20 Pau Ferrer, 22 Esquerdo, 23 Jorrín, 25 Pablo Barredo -ps-, 26 Vlad Kysil.
DT: Mehdi Nafti.
·RC Celta Fortuna (4-4-2): 1 Coke; 2 Gavián, 3 Ribes, 6 Meixús -c-, 26 Anxo 23 Milla; 7 Hugo González, 10 De la Iglesia, 16 Capdevila, 11 Angelito Arcos; 9 Álvaro Marín.
Convocatoria: 4 Jaime, 5 Hugo Burcio, 13 Marcos -ps-, 14 Jan, 17 Somuah, 18 Joel López, 21 Luis Bilbao, 25 Barone -ps-, 29 Mateo, 37 Kibet.
DT: Fredi Álvarez.
·Árbitro: Guillermo Conejero Sánchez (Extremadura); auxiliares: Javier Arévalo Rosado y Víctor Jiménez Rivero; cuarto árbitro: Guillermo García Presa.