El Athletic de Bilbao respira y deja tocado al Levante

ATHLETIC DE BILBAO 4

Unai Simón; Gorosabel, Paredes, Laporte, Yuri (Boiro, min 39); De Galarreta (Unai Gómez, min 76), Jauregizar (Rego, min 62); Serrano (Lekue, min 98), Guruzeta (Navarro, min 62), N. Williams (Selton, min 76); e I. Williams.

LEVANTE 2

Ryan; Toljan, Dela (Elgezabal, min 64), Matturro, Manu Sánchez; Pablo Martínez (Olasagasti, min 64), Raghouber (Losada, min 80); Tunde, C. Álvarez (Arriaga, min 46, —Cortés, min 97-); Romero (Espí, min 64); y Etta Eyong.

Goles: 1-0, min 29: Guruzeta; 2-0, min 33: Guruzeta; 2-1, min 81: Elgezabal; 3-1, min 86: Serrano; 3-2, min 94: Olasagasti; 4-2, min 98: Navarro. Árbitro: Alejandro Muñiz Ruiz (Comité gallego). Expulsó con roja directa al visitante Maturro. Mostró cartulina amarilla a Paredes y Rego por los locales; y al técnico, Luis Castro, y a Toljan, por los visitantes. Incidencias: 46.487 espectadores en San Mamés.

El Athletic derrotó por 4-2 al Levante en San Mamés y sumó tres puntos de oro que alivian una situación clasificatoria que empezaba a ser preocupante y dejan tocado a un equipo granota que ve frenada su progresión y queda hundido en la penúltima posición. La expulsión con roja directa del central Maturro poco después del cuarto de hora de partido condicionó el desarrollo de un duelo que parecía sentenciado a favor de los locales a falta de diez minutos y concentró emoción y goles, cuatro, en una recta final trepidante.

La alineación del Athletic dejaba claro la trascendencia del partido. Valverde puso al mejor once posible, con los hermanos Williams, Iñaki y Nico, al frente y la relativa sorpresa de la presencia de Serrano en la banda derecha. En el Levante Luis Castro apostó también por el equipo que había sacado la cabeza en las últimas jornadas, con la baja obligada de Moreno y Etta Eyong en punta.