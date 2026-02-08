La Cultural recupera la buena senda con su triunfo frente al Castillo de Gorraiz

La Cultural retomó la senda positiva sumando un valioso y revitalizador triunfo frente al Castillo de Gorraiz (90-79). Después de cuatro resultados adversos los de Luis Castillo llegaban a este pulso con la necesidad de recuperar las buenas sensaciones. Y de paso mantener distancias con la zona de peligro. El reto acabó en positivo aunque la Cultural tuvo que sufrir para superar a un rival que solo en el tramo final veía como sus opciones de sumar en León se diluían.

El partido vivió un cuarto inicial igualado casi en todo. El 20-20 que reflejaba el marcador así lo corroboraba. En los siguientes 10 minutos previos al descanso se encendían las luces de alarma en los locales con un parcial en contra que dejaba el electrónico en un 35-41. Tras el paso por vestuarios la situación mejoraba para la Cultural que se apuntaba el tercer cuarto y ponía la guinda en el cuarto a un triunfo necesario.

CULTURAL 90

Dylan Hayman (25), Pablo Orenga (7), Didac Cebolla (5), Aboubacar Traoré (12) y Jaime Llamas (11). También jugaron Majok Deng (15), Diego Bultó (-), Adriá Domínguez (2), Maximilliam Owen (2), Van der Heijden (4) y Rodrigo Llamas (7).

CASTILLO GORRAIZ 79

Jaxon Knotek (19), Javier Lacunza (11), Fabio David Santana (6), James Potier (20) y André Amado (11). También jugaron Alexander Calvo (2), Pau González (-), Pablo Lumbreras (6), Alassan Gaye (-) y William Burgos (4)

Marcadores parciales: 20-20, 35-41 (descanso), 60-60 y 90-79 (final). Árbitros: Alejandro Pellitero y Rodrigo Gallego. Sin eliminados por faltas personales. Incidencias: Palacio de Deportes de León. Partido de la Segunda FEB. Presenciaron el triunfo de la Cultural 2.717 espectadores.