El BF León mantiene su buena racha

El BF León sacó adelante un partido importante en la lucha por la parte alta de la clasificación tras vencer a domicilio en la pista de Romakuruma Mataró por 46-59, en un encuentro en el que las visitantes fueron de menos a más y acabaron logrando una cómoda victoria que las reafirma en la segunda plaza con 13 victorias y 4 derrotas. La dominicana Katiana Benítez se convirtió en la mejor jugadora del partido, siendo la máxima anotadora con sus 17 puntos, y también fue la MVP del choque con 30 de valoración.

Tras un inicio dubitativo, las leonesas pisaron el acelerador en el segundo cuarto (que no pudieron cerrar de mejor manera, adquiriendo su máxima ventaja de +10 al descanso) y ya no frenaron, basándose en una excelente defensa, que ahogó el juego ofensivo del Mataró. En ataque, las chicas de Rafa González estuvieron bastante acertadas, llevadas de la mano de Katiana Benítez.

ROMAKURUMA MATARÓ 46

Arias (2), Helena López (16), Laborda (7), Guardia (2), Pey (3). También jugaron: Casadevall (9), Aitana García (7), Muñoz, Roig y Talaverón.

BF LEÓN 59

Katiana Benítez (17), Lucía García (1), Angelica Martín (2), Paula Vaquera (6), Fatoumata Dembelé (16). También jugaron: Naroa Martínez (2), Julia Martínez (6), Lucía Rodríguez (5), Daniela Díaz y María Mansilla.

Marcadores Parciales: Primer Cuarto: 12-11; Segundo Cuarto: 9-20 (21-31); Tercer Cuarto: 15-14 (36-45); Cuarto Cuarto: 10-14 (46-59). Árbitros: Marc Ruiz Montané y Alejandro Domingo Leal. Sin jugadoras eliminadas durante el partido. Incidencias: Palau Municipal d´Esports Josep Mora, en la localidad de Mataró, sita en la provincia catalana de Barcelona.