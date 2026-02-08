FÚTBOL SALA | TERCERA DIVISIÓN — GRUPO 9. Los leoneses recortan su desventaja
El Villaquilambre Inspira+ mira al liderato
VILLAQUILAMBRE 6
Héctor, Arce, Ángel, Moyano y Marco, -cinco inicial-, también jugaron Diego, Rubén Ortega, Víctor, Corral, Israel, Chefo y Rubén Pozo.
SALAMANCA FS B 3
Marcos, Mesonero, Julián, Álvaro y Gallego, -cinco inicial-, luego lo hicieron Raúl, Miguel, Sergio, Gordillo, Adrián y Pablo.
Goles: 0-1, min 1: Mesonero; 0-2, min 3: Mesonero; 1-2, min 15: Corral; 2-2, min 19: Moyano; 3-2, min 28: Ángel; 4-2, min 36: Ángel; 4-3, min 37: Raúl; 5-3, min 39: Víctor; 6-3, min 39: Ángel. Árbitros: Israel Barroso y Sergio Hernández. Nostraron cartulina amarilla a Chefo, Moyano, Corral y Víctor, por el Villaquilambre; y a Mesonero, Julián, Álvaro y Gallego, por el Salamanca B. Incidencias: Pabellón de Villaquilambre.
El Villaquilambre recupera la segunda posición y recorta diferencias con el líder tras imponerse en su feudo de forma consecutiva a Salamanca B (6-3) y Valverde (6-4) en dos partidos en el que los leoneses tuvieron que remonantar un 0-2 adverso en ambos, restándole por disputar todavía un partido aplazado.