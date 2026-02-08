El Atlético Bembibre aguanta el tipo

Publicado por Antonio Ortuño Guijuelo Creado: Actualizado:

CD GUIJUELO 0

Dani Fernández; Kike López, Juan Carlos, Keita, Dani Sánchez (Flórez, min 46) (Mesfin, min 62), Jon Elorza (Hugo Garcia, min 46), Martín, Cristóbal, Tresgallo (José Ruiz, min 60), Rober y Álex García (Fassani, min 60).

ATLÉTICO BEMBIBRE 0

Ivanildo; Fatah, Pablo Pérez, Héctor Santín, Hugo Fernández (Motta, min 40), Jorge, Álex Lorenzo (Iker, min 80), Óscar Contreras (M. Fernández, min 60), Manu Arias, Álex Gómez (Jesús, min 80) y Álex González (Valen, min 60).

Árbitro: Ignacio Martín Álvarez. Tarjeta amarilla a Dani Sánchez, Keita y Iker. Incidencias: Estadio Municipal Luis Ramos.

El Atlético Bembibre consiguió un empate sin goles en su visita al Guijuelo, en un encuentro que exigió el máximo nivel de concentración y esfuerzo por parte del conjunto visitante.

El equipo dirigido por Manolo Pérez salió al terreno de juego con un plan claro, consciente de la dificultad que entrañaba enfrentarse a uno de los conjuntos más potentes de la categoría. Desde los primeros minutos, el Bembibre apostó por un bloque compacto, líneas juntas y una actitud solidaria en todas las parcelas del campo.

El Guijuelo asumió el control del balón y trató de generar peligro mediante posesiones largas y llegadas por las bandas, aunque se encontró con una defensa visitante bien posicionada que supo cerrar espacios y neutralizar las opciones locales. Pese al dominio territorial, las ocasiones claras fueron escasas.

Tras el paso por vestuarios, el ritmo del partido descendió y el juego se volvió más espeso. El Guijuelo insistió en busca del gol que le permitiera romper el empate, pero le costó encontrar claridad ante un Bembibre que mantuvo la seriedad defensiva y supo competir cada balón dividido.

El conjunto rojiblanco no renunció al ataque y, aunque sin demasiada continuidad, trató de aprovechar alguna transición para sorprender a los locales. Con el paso de los minutos, el Bembibre fue ganando confianza y controlando mejor el desarrollo del encuentro.

En el tramo final, el Guijuelo apretó en busca de la victoria, pero el Bembibre defendió con orden y personalidad, evitando que el marcador se moviera.