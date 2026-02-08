La Cultural Leonesa se cae en el añadido con una dolorosa derrota

Tortazo en el tiempo añadido. La Cultural Leonesa encajó una dolorosa derrota a domicilio ante el Málaga por 2-1, en un partido en el que los culturalistas se adelantaron en el marcador en la primera parte con un gol de Iván Calero, pero los malagueños culminaron la remontada con un doblete de Larrubia, uno de ellos en el tiempo de prolongación.

El entrenador navarro, José Ángel Ziganda, salió con su habitual dibujo táctico de 4-4-2, repitiendo prácticamente el mismo equipo titular que en su último partido liguero que perdió en casa la pasada jornada ante el Deportivo de la Coruña por 0-1. Formó con Edgar Badía, mientras que la línea de cuatro defensas estuvo formada por Víctor García, que ocupó el lateral derecho, quedando Rodri Suárez y Barzic como la pareja de centrales, mientras que Hinojo repitió en el carril izquierdo. En el centro del campo, Selu Diallo, que la pasada jornada jugó más adelantado como enganche en la mediapunta, retrasó su posición a la demarcación de pivote, encargándose de la dirección de juego, acompañado de Sergio Maestre. Las bandas estuvieron ocupadas por Iván Calero, incrustado a la derecha, y Tresaco volvió a jugar por el costado izquierdo. Luis Chacón, que no pudo jugar la pasada jornada, regresó a la mediapunta, en puestos de vanguardia, acompañando a Rubén Sobrino.

El encuentro comenzó con un equipo malagueño que comenzó mandando en el partido y teniendo más el balón en su poder, obligando al conjunto culturalista a replegar líneas. Los locales presionaron arriba la salida de balón de los visitantes, que tuvieron muchos problemas para salir con el esférico jugado y apenas pudieron salir de su campo en el primer cuarto de hora de la primera parte. La zona de creación del conjunto blanquiazul, liderada por Dotor e Izan Merino le ganó la partida inicialmente a Sergi Maestre y Selu Diallo, que apenas entraron en juego, y esto provocó que los visitantes estuvieran más dedicados a tareas defensivas. La Cultural Leonesa, poco a poco, se sacudió el dominio inicial de los malagueños y empezó a entrar más en contacto con el balón y a visitar más el área rival una vez rebasados los primeros 15 minutos de juego. El control del juego estuvo más repartido, con alternativas en el juego. De hecho, la primera llegada con peligro la tuvo la Cultural Leonesa tras filtrar un buen pase entre líneas de Sergio Maestre a la posición de Rubén Sobrino, que se internó en el área, pero se encontró con la anticipación del meta Herrero, que envió el balón a córner a los 20 minutos.

Los dos equipos jugaron con mucha intensidad, aunque las oportunidades de peligro escasearon, debido a las precauciones defensivas de ambos conjuntos. El tramo final de la primera parte se animó porque llegaron las mejores ocasiones. El conjunto andaluz se pudo adelantar en el marcador en una internada por la derecha de Dotor, que lanza un potente disparo que envió Edgar Badía de manera providencial a córner en el 37. La réplica se la dio el equipo leonés, que consiguió ponerse por delante en una jugada en la que Selu Diallo le cedió el balón a Iván Calero, que se sacó un latigazo desde la frontal del área, que se coló ajustado en el primer palo dentro de la portería local en el minuto 39. Este tanto cayó como un jarro de agua fría y los leoneses estuvieron a punto de aumentar su ventaja en una rápida contra iniciada por Tresaco por la izquierda, el balón quedó en las botas de Selu Diallo, quien abrió a la derecha, donde apareció Iván Calero, quien se sacó otro disparo envenenado desde fuera del área, que, tras tropezar en un defensor local, se encontró con una mano salvadora de Herrero, que evitó el 0-2. Fue la última jugada de la primera parte, que terminó con ventaja visitante de 0-1.

Tras la reanudación, el bloque andaluz dispuso de una gran ocasión para empatar el partido en un saque de esquina botado por Dotor, que remató de cabeza en área pequeña Chupe, y Edgar Badía hizo un paradón, desviando el balón en boca de gol. Los locales acentuaron su dominio en busca de la igualada, que a punto estuvieron de lograr a los 52 minutos con un disparo ajustado al primer palo de Joaquín desde el pico del área por la izquierda, que se encontró con una nueva intervención de Edgar Badía, que envió a saque de esquina. El equipo culturalista pudo aumentar la ventaja de los leoneses con un latigazo desde fuera del área de Luis Chacón, que se encontró con la estirada de Luis Chacón en el 60. El Málaga volvió a la carga y pudo anotar el empate en un remate a bocajarro de Chupe, que se encontró con la parada de Edgar Badía, el mejor de los suyos en el partido. Sin embargo, el acoso ofensivo de los malagueños tuvo sus frutos y logró firmar las tablas en un pase de la muerte de Chupete, que remató Larrubia a la red en el segundo palo en el minuto 63. De nuevo, Chupe dispuso de otra ocasión con un disparo dentro del área que detuvo Edgar Badía en el 70. La Cultural se vio perjudicada a los 77 minutos en un robo de balón de Sergi Maestre en la presión dentro del área local; el esférico cayó a Bicho, que cedió a Collado, que batió de tiro cruzado a Herrero. Sin embargo, el colegiado anuló el gol por una dudosa falta de Sergi Maestre. El árbitro decidió añadir siete minutos de descuento, en el que Larrubia, en una gran acción individual ante la inoperancia defensiva leonesa, se sacó un disparo que se coló por la escuadra, dando la victoria final para los malagueños.