Astorga da en la diana con su trofeo de tiro con arco

Foto de familia de los triunfadores de la 13º edición del trofeo 'Ciudad de Astorga' de tiro con arco así como de los organizadores del evento y autoridades.DL

Astorga acogió este fin de semana una fantástica jornada de tiro con arco con la celebración del XIII Trofeo Ciudad de Astorga, que se disputó junto al Trofeo Cecinas Pablo, reuniendo a arqueros y arqueras procedentes de distintos puntos de la provincia en una competición de alto nivel deportivo.

El evento contó con una amplia participación en las distintas modalidades y categorías, destacando la calidad técnica de los deportistas y el excelente ambiente competitivo vivido durante toda la jornada.

En recurvo masculino, el primer puesto fue para Javier Sastre Santos (Arco Lancia), seguido de Rafael Fernández Castaño (Tiro con Arco Ponferrada) y Beltrán Doval Valera (Lumelar). En recurvo femenino, la vencedora fue Martina Villarroel Peña (Boa Vila Tiro con Arco), con Raquel Fernández Saiz (Arco Lancia) en segunda posición.

En compuesto masculino, se impuso Izan Negro Panizo (Tiro con Arco Ponferrada), acompañado en el podio por Manuel Dinis González (Tiro con Arco Ponferrada) y Carlos Doval Pérez (Lumelar).

Por lo que respecta a compuesto femenino, el triunfo fue a manos de Mati Peña Turiño (CD Arqueros de Zamora), mientras que en arco desnudo masculino, el triunfo fue para Enrique Busto Domínguez (Arqueros do Barbanza), seguido de Juan Antonio Solá Fernández (Sagitta) y Manuel Costal Giráldez (Boa Vila Tiro con Arco).

En tradicional masculino, el primer puesto lo logró Alberto Villarroel Salgueiro (Boa Vila Tiro con Arco), con Manuel González Gago y Juan Pousa Alonso, ambos de Arqueros Susarros, en segunda y tercera posición respectivamente.

En tradicional femenino, vencía María Josefa Pérez Uruena (Arqueros del Palacio), con Nazaret Oria Novo (Arco Astorga) como subcampeona.

En la modalidad de longbow masculino, el ganador fue Silverio Bouzas Barreiro (Boa Vila Tiro con Arco), seguido de Amador Rozados Coro (Arqueros Susarros) y Ricardo Castro Díez (Boa Vila Tiro con Arco).

En longbow femenino, el primer puesto fue para Patricia González Caínzos (Arco Astorga). En escuelas deportivas femeninas el podio estuvo encabezado por Adriana Ramos Sahagún (Arco Astorga), con Ara Vela Blanco (Arco Astorga) en segunda posición. La competición contó con participantes procedentes de diferentes clubes y localidades de la provincia.

Desde la organización se quiso agradecer de manera especial la excelente gestión del Club Tiro con Arco Astorga, cuyo trabajo organizativo permitió el perfecto desarrollo del XIII Trofeo Ciudad de Astorga, así como la colaboración de entidades, patrocinadores y voluntarios.

El balance final del evento es muy positivo, reforzando el papel de Astorga como referente en la promoción del tiro con arco y del deporte base.