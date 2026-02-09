Calero: "El gol anulado a Collado me parece una vergüenza"

El defensa de la Cultural Leonesa Iván Calero, autor del tanto que adelantó a su equipo ante el Málaga CF (2-1) considera que la acción del gol anulado a Diego Collado por el colegiado Alonso de Ena Wolf, antes de que el conjunto andaluz remontara el marcador, fue "una vergüenza". "Lo he visto por televisión repetido y mi sensación es que es una vergüenza que piten esa falta y de esa forma y que luego no entre el VAR, para mí es incomprensible, pero si digo más al final me meto en un lío", comentó el jugador madrileño.

Calero comprende la actitud del técnico, José Ángel Ziganda, de seguir optando por no valorar la actuación arbitral "porque se expone y si lo haces te llevas un premio de vuelta y muchas veces es mejor no hablar", señaló.

Para el goleador culturalista su equipo "compitió bien durante los 90 minutos, como ante el Deportivo, teniendo esa línea de competitividad que durante varias semanas no tuvimos". Y sostuvo que la racha de resultados, con dos puntos de los últimos 24 en juego no es una cuestión de confianza "porque si fuera así no se hubiera visto a la Cultural que se vio en La Rosaleda, solo es una dinámica negativa de la que se sale con un resultado para ver las cosas de otra forma".

En este sentido, Calero ve al vestuario culturalista "comprometido y motivado para superar esta situación, porque esta misma temporada ya se hizo algo parecido y solo falta que un resultado refrende todo lo bueno que se está haciendo".

De cara al siguiente compromiso ante su exequipo, el Real Zaragoza, negó el calificarlo como una final por la permanencia "porque finales son los últimos cinco o seis partidos, y no se debe tomar como que si no ganas estás muerto porque no es así y no sería la realidad de la clasificación, por eso hay que tomarlo con tranquilidad y actitud", dijo.

Sobre su capacidad goleadora en las últimas semanas, al actuar más adelantado, Iván Calero recordó su pasado como extremo, tanto en su etapa de formación, como posteriormente también en sus inicios en el fútbol profesional y dice sentirse, "a gusto" en esta nueva posición "formando una buena dupla en la derecha con Víctor García, al ayudarnos en defensa y estando suelto en ataque", resumió.