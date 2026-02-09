Barcelona o Real Madrid, una Liga en un punto

Publicado por Iñaki Dufuor Madrid Creado: Actualizado:

La competencia por el título de LaLiga EA Sports ya es solo cuestión del Barcelona y del Real Madrid, separados por un punto y enfrentados en una carrera de 15 jornadas, todas decisivas pero una quizá por encima de todas: el «clásico» del 9 o 10 de mayo en el Camp Nou, a cuatro partidos del final del torneo.

Nadie aguanta su ritmo. Son ya 58 puntos del conjunto azulgrana y 57 del equipo blanco, sobre 69 posibles, después de 23 encuentros de los que el Barcelona solo perdió tres (uno de ellos contra su rival directo por el campeonato, el 26 de octubre por 2-1, con lo que en su duelo de la segunda vuelta también estará en el aire la diferencia particular) y el Real Madrid cayó en únicamente dos, pero tuvo tres empates.

En tan nivel de producción, con 45 puntos pendientes de disputa aún para el final de la competición, nadie es capaz de debatirlos; tampoco el Atlético, lastrado por sus números visitantes (14 puntos de 33 posibles) y sentenciado por su derrota en casa con el Betis (0-1), que ya lo relega a 13 puntos de la cima de la tabla, sin opción real ya de ganar, más allá de las matemáticas.

«Porque son mejores», concedió Simeone, el entrenador rojiblanco, cuando fue preguntado por tanta distancia con tanto aún por jugar respecto a la cima. Hace apenas dos meses, a primeros de diciembre, acudió al Camp Nou para ser líder. Desde entonces, incluida su derrota por 3-1 allí, ha sumado 14 de 27 puntos, mientras sus oponentes subían la velocidad.

Porque la Liga es un pulso ya invariable entre el Barcelona y el Real Madrid. Los dos dependen de sí mismos porque les queda enfrentarse entre sí el 9 o 10 de mayo en el Camp Nou, donde el equipo de Flick lo ha ganado todo hasta la fecha, con once victorias en once partidos, 34 goles a favor y solo cinco en contra, por el 25 de 36 puntos lejos de su estadio en 12 salidas.

El Real Madrid es sumamente fiable en casa, aunque no tanto como el Barcelona (30 de 33 puntos posibles ha logrado el equipo antes de Xabi Alonso y ahora de Arbeloa como local en esta Liga), pero sí lo es más fuera: el mejor visitante del campeonato ha logrado 27 de 33 puntos fuera de su campo, con ocho triunfos, tres empates y una derrota, subidos a la aportación incontestable de Mbappé, con 23 goles en 22 partidos sea donde sea.

Entre los 14 partidos, aparte del Clásico, que le restan en esta Liga al Barcelona, ganador de nueve de sus últimos partidos y líder inamovible desde hace diez jornadas, está la visita al Atlético de Madrid en el Metropolitano del próximo 4 o 5 de abril. El Real Madrid, en cambio, recibirá al equipo rojiblanco en el derbi una jornada antes, el 21 o 22 de marzo, antes de la fecha FIFA en la que se disputará la Finnalissima entre la selección española y la argentina en Catar.

El Barcelona jugará ocho partidos en casa. Levante, Villarreal, Sevilla, Rayo Vallecano, Espanyol, Celta, Real Madrid y Betis son los rivales a los que aún debe enfrentarse en su estadio hasta el cierre. También le quedan siete fuera de su campo, contra el Girona, el Athletic Club, el Atlético de Madrid, el Getafe, Osasuna, el Alavés y el Valencia en la última jornada de LaLiga.

El Real Madrid también tiene ocho partidos locales y siete visitantes. En el Bernabéu son los choques contra la Real Sociedad, el Getafe, el Elche, el Atlético de Madrid, el Girona, el Alavés, el Oviedo y el Athletic Club, en la última cita. Y fuera jugará contra Osasuna, Celta, Mallorca, Betis, Espanyol, Barcelona y Sevilla.

Aparte del Atlético, con la diferencia en casa o fuera, ambos comparten otros nueve rivales de aquí al final (Sevilla, Espanyol, Betis, Osasuna, Celta, Athletic, Alavés, Getafe y Girona). Los cuatro restantes, sin contar el duelo directo, son diferentes. Mientras el Barcelona debe medirse al Villarreal, al Levante y al Rayo en casa y al Valencia fuera, el Real Madrid recibirá a Real Sociedad, Elche y Oviedo y visitará al Mallorca. LaLiga, en juego.

ELECCIONES EN EL BARCELONA

Comienza la carrera electoral hacia la presidencia del Barça. Con la dimisión de Joan Laporta como máximo mandatario azulgrana ante su junta directiva, un trámite necesario para volver a postularse como candidato al cargo.