Cultural Leonesa-Real Zaragoza, bajo la lupa arbitral

Pese a que la dirección de la Cultural Leonesa protesta tarde, mal y a destiempo con una queja que se opone a lo que manifestó el director deportivo culturalista, José Manzanera, el pasado miércoles («No veo bien la protesta pública contra los colegiados»), finalmente después de las críticas de un importante sector de la afición culturalista y ante la exigencia de la Federación de Peñas de que el club defienda públicamente a la entidad ante estas actuaciones arbitrales, exigiendo explicaciones y garantías ante los organismos competentes para que esta situación no vuelva a repetirse, los que gobiernan el club emitieron un comunicado obligado contra el trato de los árbitros al equipo leonés para intentar que las miradas y las protestas no se tornen hacia ellos. El ambiente en el choque liguero del sábado ante el Real Zaragoza, a partir de las 18.30 horas en el Reino de León apunta a ser infernal hacía equipo arbitral que sea designado para dirigir el encuentro correspondiente a la vigesimosexta jornada de Segunda División.

La indignación de la fiel afición culturalista por el arbitraje del aragonés Alonso de Ena Wolf por el gol anulado a Diego Collado, que significaba el 1-2 en el minuto 77 por considerar falta de Sergi Maestre a Dotor que sólo vio el trencilla, ha levantado una crítica generalizada entre los seguidores culturalistas y la ciudad leonesa, que en definitiva son a los que duele un supuesto descenso a la tercera división del fútbol nacional. Además, desde la Federación de Peñas de la Cultural se anima a los aficionados que asistan al estadio que recojan antes de entrar una cartulina roja y mostrarla en la salida de los dos equipos como medida de protesta hacia el equipo arbitral.

El Zaragoza, por su parte, echa más leña al fuego y muestra su «profundo malestar» por la roja a El Yamiq ante el Eibar, que va a recurrir con alegaciones: «Nunca tuvo una conducta violenta.

