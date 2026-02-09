Tras el gol mal anulado a Collado, Manzanera se queda sin Jaime Mata

La tertulia ‘El VARDiario de León’ debatió el análisis del partido entre el Malaga CF y la Cultural en el que José Antonio Pérez, Juan Simón y Diego Álvarez Blanco, con la moderación de Ángel Fraguas, mostraron diferentes puntos de vista sobre el encuentro y también en cuanto a las soluciones para salir de la mala racha de resultados y de juego por las que atraviesa el equipo del Cuco Ziganda, aunque todos coincidieron, en lo único, que el gol de Collado debió subir al marcador porque «Maestre nunca cometió falta sobre Dotor».

Su apreciación fue parecida a la Iván Calero, que dijo tras el partido en La Rosaleda: «Lo he visto por televisión repetido y mi sensación es que es una vergüenza que piten esa falta y de esa forma y que luego no entre el VAR, para mi es incomprensible, pero si digo más al final me meto en un lío».

En el capítulo de fichajes de agentes libres, como le gusta decir a Manzanera en lugar de futbolistas en paro, Jaime Mata llega al Racing para apuntalar la delantera hasta final de temporada.

