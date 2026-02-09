Comienza la cuenta atrás para que el Club Acuático León vuelva a estar en la Selección Española Junior

Publicado por Guillermo Mieres León Creado: Actualizado:

Del 1 al 7 de febrero Nerea Rodríguez, miembro del Club Acuático León, volvió a participar en una Concentración Preparación ESP2032, que tuvo lugar en el CAR de la Blume, en Madrid, con objetivo de formar un equipo joven con potencial para los Juegos Olímpicos de 2032, la XXXV Olimpiada, que se llevará a cabo en Brisbane, Australia.

Esta candidatura ganadora fue seleccionada y anunciada por el Comité Olímpico Internacional (COI) el 21 de julio de 2021, en la víspera de los Juegos Olímpicos de 2020. Brisbane se ha convertido en la primera ciudad anfitriona en ganar unos Juegos Olímpicos bajo los nuevos procedimientos de licitación y la primera en ganar sin oposición desde los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 1984.

Esta concentración a la que ha acudido ahora Nerea fue mucho más especial que otras precedentes, ya que no solo asistió la joven nadadora, si no que el técnico Javier Díez, también estuvo presente en esta ocasión, en calidad de entrenador. Durante la semana compartieron espacio y conocimientos con el seleccionador nacional y con futuras promesas de la natación llegadas de toda la geografía peninsular, demostrando la gran calidad de su trabajo y dedicación

Esta buena noticia es el claro ejemplo de que con esfuerzo, dedicación y constancia, los sueños y los objetivos se cumplen y que todas las horas de trabajo acaban teniendo su recompensa.