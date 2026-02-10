Calero, de descartado por el Zaragoza a indispensable en la Cultural Leonesa

Imprescindible en los esquemas del Cuco Ziganda, Iván Calero (Parla, 1995), que llegara a un acuerdo con dificultades y viaje de ida, vuelta y posterior desplazamiento definitivo a León después de rescindir su contrato el pasado verano con el Real Zaragoza para, de manera inmediata, comprometerse con la Cultural Leonesa por tres temporadas, se ha convertido en una de las principales amenazas este próximo sábado para el conjunto maño que visitará el Reino de León, a partir de las 18.30 horas.

El jugador madrileño ha sido "reconvertido" por el técnico José Ángel Ziganda en extremo diestro, como una solución a la marcha de algunos jugadores en esta posición de banda como Paco Cortés o Jordi Mboula y ha contestado convirtiéndose en el máximo realizador culturalista en este arranque competitivo de 2026.

Calero, al que la posición no era extraña al haberla ocupado en su etapa formativa y también en la llegada al fútbol profesional, se ha reencontrado con sus raíces futbolísticas y ha demostrado su poderío físico y buen golpeo de balón.

Su irrupción en posiciones más adelantadas llegó en la eliminatoria copera ante el Athletic Club, donde se convirtió en una pesadilla para la defensa bilbaína, anotando un doblete que a punto estuvo de suponer la clasificación culturalista para los cuartos de final, aunque acabara cediendo en la prórroga (3-4).

A partir de entonces, Ziganda le tuvo como una opción más que fiable que también volvió a emplear en la Liga y que ha acabado por convercerle, también ante la falta de otras alternativas que dejaran más satisfecho al técnico navarro, a pesar de la llegada en el mercado invernal del jugador cedido por el Villarreal, Víctor Moreno, y propiciado por la ausencia por sanción del Juez Único de Competición tras su expulsión frente al Deportivo con cartulina roja directa, del brasileño Lucas Ribeiro.

De hecho, Iván Calero también anotó, por partida doble, en LaLiga Hypermotion de Segunda División, aunque, como en la Copa del Rey, no sirviera para que el equipo lograra la victoria, ni frente al Real Sporting (2-4) en el Reino de León, ni en la última jornada en Málaga, donde abrió el marcador para luego verse remontada la Cultural (2-1).

El dilema que se le presenta ahora al técnico culturalista es si mantenerle en la misma posición el próximo sábado ante su exequipo, volviendo a formar un doble lateral con el venezolano Víctor García, dado que recupera a Ribeiro tras su sanción y Tresaco, en el otro costado, le deja muy satisfecho a Ziganda por su trabajo y desborde.

La otra alternativa sería volver a retrasar a Calero, aunque en algunos encuentros se le ha visto en problemas ante ciertos delanteros y el rendimiento de Víctor García ha sido más que notable en labores defensivas. El Cuco Ziganda también le podría mantener como extremo derecho y pasar al brasileño Lucas Ribeiro a la posición de media punta, en detrimento de Chacón, con Rubén Sobrino como delantero referencia.