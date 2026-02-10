Calderón: "Necesitaba dar este paso de venir a la Ponferradina"

El extremo Carlos Calderón (Almansa, 1995) afirmó durante su presentación como jugador de la Ponferradina por lo que resta de temporada y la próxima, que su fichaje en el mercado invernal por el club era "el paso que necesitaba dar".

El jugador, de 30 años, jugó la primera parte de esta temporada en las filas del Cartagena, después de haber logrado con la Cultural Leonesa el ascenso a LaLiga Hypermotion de Segunda División.

En cuanto a sus prestaciones en el terreno de juego, Calderón se decantó durante el acto de presentación en la sala de prensa de El Toralín por su posición de extremo a la vieja usanza "porque es verdad que en el fútbol moderno se lleva más el extremo a pierna cambiada, pero lo que me gusta es el otro tipo de jugador, pegado a banda, con centro a pierna natural, corriendo al espacio y haciendo trabajo defensivo", resumió a la cuestión planteada durante su puesta de lago, aunque ya suma minutos en su nuevo equipo, la Deportiva.

Su llegada a las filas del conjunto berciano ha coincidido con el despertar de la Deportiva por lo que reconoce que se encuentra "en el mejor momento, en clara mejoría de juego y resultados", marcándose como prioridad, al margen de pelear por las plazas de ascenso, "el próximo partido en Arenas para continuar con la dinámica positiva y sacar tres puntos", con el propósito de seguir por la buena senda y dotar a la Deportiva del empaque necesario para mantener la dinámica positiva, con el claro propósito de aspirar a los mayores y mejores objetivos deportivos.