El exculturalista Larios vuelve con el Zaragoza: «En el fútbol no hay amigos»

Juan Larios regresa al Reino de León para enfrentarse este próximo sábado a su exequipo, la Cultural Leonesa. El lateral izquierdo afirma antes de reencontrarse con los que fueron sus compañeros hasta enrolarse en el Real Zaragoza en el presente mercado de invierno: «El partido ante la Cultural es muy especial para mí. Estuve muy poco tiempo en León, pero le cogí mucho cariño a la gente de allí y también a la afición. Se compartaron fenomenal conmigo tanto la gente del club como la afición. Tengo muchas ganas de verlos, pero en el campo no hay amigos y vamos a intentar ganar».

El lateral zurdo Larios estuvo cedido por el Southampton hasta mediados de enero en la Cultural, pero la llamada de Sellés, que lo tuvo a sus órdenes, fue decisiva. Llegó cedido al club maño con una opción de compra voluntaria para el Real Zaragoza.

EL ALBACETE Y LOS ÁRBITROS

Protesta arbitral del Albacete tras la derrota sufrida ante el Deportivo en Riazor. Su entrenador, Alberto González, pidió «un poco de respeto» y después el club manchego emitió un comunicado en el que muestra su malestar por varias decisiones arbitrales.

AGRESIÓN A UNA PROSTITUTA

La Federación Española de Fútbol suspendió «de toda actividad con carácter inmediato hasta la resolución del proceso» a un árbitro de Segunda División acusado de agredir a una prostituta. La Policía lo detuvo por, presuntamente, agredir a una prostituta en Gijón.