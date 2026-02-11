Natichu pone «el foco» sobre Ziganda en el partido del sábado ante el Zaragoza y lo aparta de ella

La apoderada de la Cultural echa balones fuera sobre si el «Cuco» Ziganda corre peligro en el banquillo culturalista. Natichu Alvarado no va más allá del partido de este sábado frente al Real Zaragoza, a partir de las 18.30 horas en el Reino de León: «Los números de los entrenadores (Llona y Ziganda) hay que contextualizarlos y analizarlos. En cuanto a su continuidad pensamos en salir de esta situación. Ziganda tiene el apoyo del club. Hay que poner el foco en el partido del sábado, que no es una final pero sí un partido muy importante».

GRADA ANIMACIÓN E INCIDENTES

Reconoce no haberlo hecho bien. De la grada de animación e incidentes ante el Deportivo y el Real Sporting de Gijón, Natichu expone: «La grada de animación está encima de la mesa y hay que hacerla lo antes posible. Lo sucedido en el partido frente al Deportivo no nos gustó a nadie. Hay diálogo entre los actores para que no haya crispación. La Peña Orgullo Cazurro prometió comportarse y lo está cumpliendo. Quizás ante el Deportivo no lo hicimos bien».