María Martín-Granizo logra dos bronces antes de los Paralímpicos

La esquiadora leonesa María Martín-Granizo volvió a mostrar su gran talento en la estación suiza de Veysonnaz en la Copa del Mundo de esquí alpino paralímpico con la conquista de dos medallas de bronce que suponen una brillantísima actuación justo antes de la conclusión de la temporada. María Martín-Granizo, de 19 años de edad, firmó este lunes y martes dos medallas de bronce que suponen un punto de inflexión en su joven carrera y un cierre de temporada difícil de mejorar. «No podría haber acabado mejor la copa del mundo», afirma la leonesa, que continúa: «Me voy con dos terceros puestos, todavía no me lo creo y aunque queda mucho por mejorar se va notando todo el esfuerzo y las horas que le echamos. A seguir así y a por más. Y encima a celebrarlo con Audrey Pascual, que vaya temporada ha realizado". Se despide así: «Nos vemos en los Juegos Paralímpicos de Milán-Cortina».