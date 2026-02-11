Ofensiva por un puesto en la final en el estadio Metropolitano

Publicado por A. Estévez Madrid Creado: Actualizado:

Dentro de sus potentes estructuras colectivas y la partida táctica entre Diego Simeone y Hansi Flick, el partido de ida de las semifinales (21.00 horas por La 1 de TVE y Movistar) desata su ofensiva por la Copa del Rey en el Metropolitano, donde las individualidades y los detalles toman aún más dimensión como factor decisivo en un partidazo total, pese a las bajas de Pablo Barrios, Pedri González o Raphinha.

Un gran encuentro a un paso de la final que tanto anhela el Atlético, porque no alcanza el último partido de este torneo —ni tampoco lo gana— desde 2013, y un aliciente más para el Barcelona, campeón de todo en España el pasado curso, también de la Copa, en la que precisamente eliminó a los rojiblancos en esta misma ronda, con diferente recorrido al de ahora: la ida fue en Barcelona, con 4-4, y la vuelta en Madrid, con 0-1 para los azulgranas.

El primer partido ahora es en el Metropolitano, pero eso no significa una garantía para el Atlético cuando enfrente está el Barcelona, que venció en cada una de sus últimas cuatro visitas a ese campo, por 0-1 y 2-4 la pasada campaña, por 0-3 en 2024 y por 0-1 en 2023. Hay matices. Por ejemplo, en el 2-4 en LaLiga hace casi un año, el equipo rojiblanco vencía 2-0 hasta que duraron las fuerzas. Luego cayó.

Y, además, ahora el Atlético flojea en su estadio en el momento más inoportuno. Ganador de 13 de sus primeros 14 partidos allí, ahora ha perdido los dos últimos, bajo diferentes circunstancias. Este jueves pretenden recuperarse ante el Barça.