Una Copa del Rey en la diana de Diego Vidal

Diego Vidal es un fijo en el quince inicial de un Alcobendas que jugará la final de la Copa del Rey.DL

Diego Vidal Sousa será protagonista en primera persona en la final de la Copa del Rey de rugby. El jugador leonés lo hará defendiendo el escudo del Alcobendas en un partido en el que el club madrileño puede hacer historia.

Diego, nacido en Puente Domingo Flórez y que tiene la doble nacionalidad (española y brasileña), se ha convertido en un pilar importante en un equipo que en semifinales daba la sorpresa eliminando al líder de la Liga y defensor del título en el torneo del ko, el VRAC Quesos Entrepinares por 18-22.

Para el leonés, que afronta su tercera temporada en las filas del Alcobendas y que ha visto crecer al club a nivel competitivo como uno de sus jugadores más destacados, esta final supone además llevar a su tierra León a la gran final del deporte oval en la que también estará el Complutense Cisneros.

Y todo tras un partido en el que las defensas fueron más consistentes que las delanteras. Y ahí Diego demostró que en esa faceta de juego es todo un seguro de vida, sumando además enteros para poder abrir las puertas de la selección española tras defender durante algunos partidos internacionales hace unos años a la de Brasil.

Además, el partido de semifinales se disputaba en el feudo del VRAC, en los campos de Pepe Rojo, donde el Alcobendas lograba dar cuenta de un rival al que sorprendió de inicio con un ensayo y una conversión posterior para ponerse 0-7 y que aguantaba tras situarse el Entrepinares al inicio de la segunda parte con un 15-10. A partir de ahí el mejor juego del equipo de Diego Vidal le reportaba darle la vuelta al marcador para recobrar una ventaja que le abría las puertas de la gran final en la que el leonés puede levantar su mejor trofeo hasta el momento.

Y todo en una temporada que está resultando más que destacada para él. Además del pase a la final de la Copa del rey su equipo, el Silicius Alcobendas, transita en la tercera posición de la clasificación en la máxima categoría del rugby español solo superado por el VRAC Quesos Entrepinares y Burgos, ambos con un partido perdido, mientras que Diego y sus compañeros acumulan una derrota más.