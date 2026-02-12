«Vengo para aportar trabajo y gol»

«Llego para aportar trabajo, ambición y goles, porque los delanteros vivimos de esto último». Esa es la carta de presentación de Borislav Ivaylov 'Slavy', que ayer dejaba clara en el acto de presentación.

El jugador hispano-búlgaro, último refuerzo en el mercado invernal y que ya estuvo en otras ocasiones en la agenda deportivista, destacó el ambiente de unidad que ha encontrado en el vestuario «como una gran familia y eso se nota en el campo", donde ha recalcado la recuperación del equipo con cinco jornadas consecutivas sin perder ni encajar goles.

"Si pasas por una mala racha o te haces más fuerte, que ésto es lo que ha sucedido o sigues la misma línea y después de cinco muy buenos partidos hay que seguir en la misma dinámica", aseguró el delantero que aún no ha debutado en su nuevo destino futbolístico Será la primera ocasión, según desveló el propio Slavy en su presentación, en la que el jugador oscense de 23 años coincida con un compañero búlgaro, en este caso también delantero y llegado como refuerzo invernal, como Steven Petkov que ya ha debutado con la Ponferradina.

NAFTY Y UNA PLANTILLA 'FUERTE'

El entrenador de la Ponferradina, Mehdi Nafti, destacó la «fortaleza mental» de su plantilla que ve como un grupo «inteligente, que no ha dicho ni mu pese al cambio de entrenador, lesiones importantes, expulsiones, campo de entrenamiento, mercado invernal de fichajes o división con un sector de la afición y ahí están, por lo que hay que valorar que son más fuertes mentalmente». Nafti volverá a contar con bajas, las de los lesionados Andújar, Erik Morán y Jorrín, para el compromiso del sábado en el terreno del Arenas de Getxo.

Sobre el conjunto vasco, el técnico franco-tunecino considera que se trata de un rival «atrevido, bien trabajado, con un juego automatizado por sus jugadores, además de reforzarse bien en el mercado invernal y tienen un juego vistoso que ya sufrimos en El Toralín, pero ahora estamos más preparados"