Pulso de alta exigencia para el Ademar León

Abanca Ademar y Granollers se enfrentaron en la primera vuelta en el Palacio de Deportes con triunfo para los vallesanos.ÁNGELOPEZ

El Abanca Ademar afronta su primer compromiso viajero tras el reinicio de la Liga. Y lo hace este viernes nada menos que en un pulso de altos vuelos en la pista del Granollers (19.00 horas, LaLiga+).

Los de Dani Gordo, que la pasada semana doblegaban en el Palacio de Deportes de León al Cangas en un encuentro con dos caras muy diferentes aunque al final la buena fue más consistente que la mala, tienen un difícil compromiso en el feudo vallesano. Y con valor doble en el caso de sumar.

Por diferentes motivos. Y todos de notable importancia. Uno de ellos es que se mide a un rival directo por un billete en la competición continental del próximo ejercicio. Y dada como está de comprimida la clasificación entre los «mortales» que persiguen al Barcelona y que se juegan acabar a su estela, cada punto es un logro. Y más si logras llevártelo a tu casillero y el rival no lo hace.

Actualmente, el Granollers ocupa la tercera posición en la tabla clasificatoria con un punto más que los de Dani Gordo. El choque de este viernes pondrá en juego dos puntos muy importantes, ya que en caso de vencer el equipo leonés se metería de lleno en la pelea por la segunda plaza, lo que puede dar el premio de jugar la Liga de Campeones, mientras que un triunfo vallesano descolgaría al Abanca Ademar ante un rival directo.

Oro motivo para salir desde el primer minuto a por el triunfo pasa por «devolverle la moneda» al plantel catalán que en la primera vuelta lograba superar a los leoneses por 36-39 en un partido que siempre controló y que tuvo, como grandes protagonistas, a los internacionales Pablo Urdangarín, Marcos Fis y Adrià Figueras. Y con ello poder recuperar el 'average' a su favor en una Liga que se presenta con exámenes cada jornada y donde cada tropiezo pueda pagarse muy caro.

El técnico, Daniel Gordo, tiene la duda del extremo Darío Sanz, que ya se perdió la primera jornada de la segunda vuelta ante el Cangas.

A pesar de la exigencia del rival, los leoneses son conscientes que mostrando su mejor nivel pueden salir airosos. La fortaleza defensiva y sacar el máximo partido a la eficacia en el ataque deben ser sus principales armas para que el viaje a la pista catalana sea de lo más productivo posible. Y a ser posible con los dos puntos en el zurrón de los leoneses.

