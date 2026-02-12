Ziganda no podrá contar con Hinojo y Ojeda frente al Real Zaragoza

La Cultural perderá para recibir el sábado (18.30 horas) en el estadio Reino de León al Real Zaragoza a dos piezas fundamentales en los esquemas del técnico: el lateral izquierdo Roger Hinojo y el centrocampista argentino Thiago Ojeda.

Ambos son los dos jugadores de campo más utilizados en la actual temporada, el defensor cedido por el RCD Espanyol con 1.986 minutos en 23 de los 25 partidos disputados, y el medio, cedido por el Villarreal, solo tres minutos menos (1.983), en el mismo número de partidos.

Tan solo el guardameta Edgar Badía que no se ha perdido ni un minuto del actual campeonato supera a ambos que, fueron imprescindibles, desde su llegada, para el técnico Raúl Llona y también para su sustituto en el banquillo, Ziganda.

La ausencia de Hinojo es por el doble motivo de la lesión muscular que sufrió en el tramo final del último encuentro ante el Málaga y, tras ver la quinta amonestación cuando se retiraba, por lo que tiene un partido de sanción. En el caso de Ojeda su baja se produce por una contractura, que ya le impidió entrar en la convocatoria ante el conjunto malaguista y que, en principio, tampoco le permitirá disputar un encuentro fundamental en la lucha por la permanencia.

Ambas ausencias se compensan, en parte, con la vuelta del brasileño Lucas Ribeiro, ausente en los dos últimos partidos.