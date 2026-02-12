Agua para hoy, buena pesca futura

La temporada de pesca tendrá en sus primeras semanas agua en exceso. Las precipitaciones, abundantes tanto en forma de lluvia como también de nieve, están convirtiendo los caudales de los ríos en elevados, e incluso desbordando los cauces, lo que sin duda alguna y a pesar de que la campaña se inicia en la provincia de León a finales de marzo (en otras de la Comunidad será un par de semanas antes), llevará a que las primeras fechas no sean del todo propicias.

Eso sí, el agua y la nieve en época invernal, auguran una temporada bastante positiva. Por diferentes motivos, siendo uno de ellos la presencia de agua suficiente para que ya en los meses estivales con el calor haciendo acto de presencia, existan caudales aceptables para que los miles de aficionados puedan dar rienda suelta a su pasión.

En la provincia leonesa son más de 2.000 kilómetros de ríos lo que sin duda alguna la convierte en un referente nacional hasta el punto de que cada temporada son cientos los pescadores procedentes de otros puntos de la geografía española los que también disfrutan de este arte, tanto en los ríos más 'salvajes' de montaña como en otros más tranquilos.

Las previsiones apuntan así a otro año en clave bastante positiva aunque con las primeras semanas en las que a las aguas frías se une los caudales elevados lo que conllevará que para los pescadores más madrugadores las opciones de tener una buena jornada no sean las idóneas. También porque los días aún no tendrán el máximo de horas de luz para que la actividad tenga los mejores condicionantes.

Lo que sí está claro es que a pesar de que a veces esa frase de que 'no llueve a gusto de todos', en el caso de la pesca y de sus practicantes, cuando este líquido elemento, también en forma de nieve, hace acto de presencia en los meses de otoño e invierno el panorama a corto plazo para poder acudir a los ríos con la caña se presenta en clave satisfactoria.

Y todo en un año en el que la trucha seguirá siendo la gran protagonista con ríos de todas las condiciones. Variedad y extensión son también dos apartados que hay que tener en cuenta.

Para una temporada que abarcará algo más de seis meses de actividad y que ya ha ido afrontando los primeros capítulos, en este caso a nivel administrativo, para que ya en los siguientes que están a la vuelta de la esquina lleguen los que más gustan a los aficionados, los que se desarrollan sobre el terreno, en este caso en los ríos, bien sea dentro de ellos como en sus márgenes.

Además, otro factor que también está ayudando con la lluvia es a que los sedimentos que debido a los incendios del pasado verano afectaron a varios puntos de la geografía provincial pueden ser arrastrados 'limpiando' los propios ríos y con ello posibilitando que las previsiones favorables que apunta esta nueva temporada de pesca se cumplan de la manera más completa y positiva posible. Para satisfacción de los pescadores y beneficio de las zonas en cuestión.