El Atlético Mansillés, ante el Cristo Atlético en un partido clave

El estado del terreno de juego puede ser un rival más para el Atlético Mansillés.

Los equipos leoneses que militan en el Grupo 8 de Tercera División afrontan una nueva jornada de la competición regular marcada por la dificultad de sus rivales.

Así, el Atlético Mansillés, tras la derrota sufrida la pasada jornada ante el Villaralbo (1-0), ejercerá mañana (16.30 horas) de anfitrión del Cristo Atlético, quinto en la tabla y que cuenta con cuatro puntos más que los leoneses, aunque estos tienen dos partidos menos disputados, en un encuentro clave para los dirigidos por Montaña en su lucha por mantener sus opciones de clasificarse para disputar el play off de ascenso.

La Virgen, tras sumar los tres puntos ante el Diocesanos a domicilio, recibe este sábado (15.45 horas) en las instalaciones del Olímpico de León al Villaralbo, en un partido cuyo desenlace puede marcar el devenir más inmediato de los virginianos.

El Atlético Bembibre, tras el punto de calidad sumado frente al Guijuelo a domicilio la pasada jornada, no puede fallar mel domingo (16.30 horas) frente al Unionistas de Salamanca B, colista del grupo, en su feudo para asegurar cuanto antes la permanencia, mientras el Júpiter Leonés se desplaza a territorio palentino para medirse mañana (17.00 horas) al Becerril, un rival directo en la lucha por la permanencia.