Tres puntos que tienen un valor doble para la SD Ponferradina

Tres puntos para otear un poco más cerca la zona de play off de ascenso. Y de paso mantener la buena racha que desde hace cinco jornadas ha recuperado una versión más convincente de la SD Ponferradina.

Ese es el reto del equipo berciano este sábado en el campo de Fadura donde le espera el Arenas de Getxo (16.45 horas) en un encuentro en el que también habrá cuentas pendientes. La de devolverle la moneda al plantel vasco, que en la primera vuelta derrotaba a los blanquiazules justo en el estreno de Nafti en el banquillo.

Alcanzada la regularidad en el juego y en los resultados, la Deportiva tratará que su dinámica le permita superar el escollo de un rival con dos caras. La que muestra cuando ejerce de local en la que es un equipo solvente y con un juego intenso respecto a la que ofrece cuando lo hace de visitante donde ‘solo’ ha sumado una victoria. Y fue en El Toralín.

El plantel berciano se espera la primera versión y con ello a un rival que le va a plantear problemas para intentar salir con un marcador positivo. Sabe que pate de su fortaleza está en asegurar la retaguardia. Construir desde la defensa es esencial. Y la clave que ha llevado a los blanquiazules a coger impulso en estas últimas jornadas. Casi desde el inicio del año. Cuatro triunfos y un empate (en el último partido frente al Celta Fortuna) avalan su línea ascendente. Y más aún mantener su portería a cero. En los últimos cinco envites lo han hecho y su propósito es que también sea en el sexto.

Para ese cometido el entrenador deportivista no podrá contar con Erik Morán, refuerzo en el mercado invernal y cuyo concurso será imposible durante el próximo mes y medio al lesionarse la rodilla en el encuentro de la pasada jornada. Tampoco estará en el once Fede San Emeterio lo que obligará a Nafti a hacer cambios. Que no se van a quedar en esos dos jugadores, con Frimpong y Esquerdo ocupando su lugar. Andoni López también será de la partida en el lateral cubriendo la baja por sanción de Vasco Sousa.

Todo en un encuentro al que los dos equipos llegan con 30 puntos en su casillero aunque los ponferradinos en una mejor dinámica. Ganar será también importante para poder recuperar el average tras el 1-2 que le endosó el Arenas a la Deportiva en la primera vuelta.

A cinco puntos del play off sumar de tres en tres se presenta en este momento de La liga vital para los bercianos.