La Cultural Leonesa se juega media vida

La primera final de las 17 que le quedan a la Cultural y al Real Zaragoza para salvar la categoría de Segunda División, además con la necesidad de ganar al menos la mitad de los duelos por la permanencia. De ahí que el Reino tiene que convertirse en un fortín para que León no pierda una categoría que por ciudad y afición se merece estar de por vida y no atravesar por un camino al que se ha llegado por falta de planificación y confección de equipo al principio de temporada y en el mercado de invierno, con la pena y rabia que da que de nuevo sus dirigentes vuelvan a disculparse con no haberlo hecho bien. Se trata de fútbol profesional y aquí no valen medias tintas, por mucha defensa que tengan de su particular grada de animación. A León y a todos los leoneses les duele sólo pensar con la posibilidad de volver a caer al pozo por el mero hecho de que los de siempre vuelvan a repetir errores El choque de este sábado ante el Real Zaragoza en el Reino, a partir de las 18.30 horas, se presenta con la racha negativa que arrastran los locales, sin conocer la victoria en 2026, con ocho jornadas sin ganar, aunque en el enfrentamiento de la primera vuelta frente al equipo maño los de Ziganda lograron una goleada rotunda (0-5).

El técnico culturalista, cuya destitución o no pueda depender del resultado del partido, contará con la baja por sanción de Roger Hinojo, también lesionado tras el último partido en Málaga.

Ziganda recupera al brasileño Lucas Ribeiro, clave en su producción ofensiva, pero tiene el dilema en el lateral izquierdo por la ausencia de Hinojo. Hay opciones para el debut del internacional catarí Homam Al-Amin y también para Eneko Satrústegui. El partido tendrá también un color especial en las gradas ya que hay convocada por la Federación de Peñas culturalista una protesta antes del inicio del encuentro al repartirse 10.000 tarjetas rojas para formar un gran mosaico en el Reino de León y mostrar el malestar con las actuaciones arbitrales, en especial la del último partido en La Rosaleda.

Un puesto por debajo de su rival (21º), el Zaragozase presenta en León con muchas bajas en sus filas, tras empatar el 1-1 contra el Eibar, resultado con el que se mantiene penúltimo en la tabla, a cinco puntos del Valladolid, que marca el límite del descenso. Sellés baraja varias opciones para conformar un once de garantías.