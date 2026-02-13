Sellés: "El equipo está vivo y es distinto al que encontré"

Sellés afirma que el conjunto aragonés es «un equipo que está vivo» y «diferente» al que se encontró cuando llegó a la entidad blanquilla a finales de octubre, más estrecho, con más llegada al área rival y que gana más duelos.

Ante la delicada situación del conjunto, en puestos de descenso y que no logra una victoria desde la cosechada ante el Racing, el 10 de enero, Sellés desvela que desde el club le envían un mensaje de «tranquilidad» y de «apoyo». Además, señala que se ve «capacitado", a la vez que recuerda que el equipo ha logrado ser competitivo y ha vencido encuentros, algo que, asegura, volverá a hacer. Y acerca de su futuro dados los resultados, indica que no pierde «ni un segundo» en ello, sino que está focalizado en tratar de sacar el mejor equipo para ganar al rival en cada partido. "A partir de ahí, las decisiones que tengan que tomar otros no me competen, recalca.