La SD Ponferradina da otro salto hacia el play off de ascenso

Slavy debutó con la SD Ponferradina y lo hizo anotando un gol que vale tres puntos para los bercianos.

La SD Ponferradina está de dulce. Y acumula seis encuentros sin saber lo que es tener un marcador en contra. Cinco triunfos y un empate además de la portería sin encajar un gol son la mejor demostración de que el plantel berciano va hacia arriba.

Esta vez lo demostró en Getxo superando al Arenas por 0-1.

El recién incorporado Slavy se aprovechó en el área pequeña de una indecisión local para marcar de tiro cruzado y llevar una alegría inmensa a los suyos y sus aficionados. En un partido sin muchas ocasiones, aprovecharon la más clara ante un Arenas que también perdonó un par de oportunidades en la segunda mitad.

Con las bajas por lesión de Erik Morán y Pablo Andújar, Nafti confiaba en sorprender a los de Getxo, y le aguaron su debut con una victoria en el estadio municipal El Toralín por 1-2. Lógicamente, con más tiempo y mejor preparados, afrontaba esta visita con la vuelta de Esquerdo y Frimpong como pivotes, y Undabarreno en la posición de defensa central. Tras la lluviosa semana, el terreno de momento dejaba jugar y la Deportiva controló sin problemas el partido.

Sin cumplirse el primer cuarto de hora de juego, ya había avisado Cortés con dos remates y también habían botado dos saques de esquina.

Hasta el recuperado Esquerdo, que no estaba en la alineación inicial, por unos problemas en el calentamiento de San Emeterio, que le llevaron a entrar en el once inicial, lo intentaría desde el borde del área, pero su disparo se le marchó muy alto.

El terreno de juego, cada vez más pesado, ralentizó mucho el juego cuando intentaron conducir el esférico, por lo que muchas veces se intentó el recurso de lanzar el balón en largo y apostar por el futbol directo.

Pero ni uno ni otro generaron con ello peligro y los porteros fueron meros espectadores. Uno de esos balones en profundidad le llegó de nuevo a Cortés, que volvió a rematar raso, pero muy lejos de la portería defendida por Anartz.

Un minuto después, en el 36, otra vez el delantero visitante remató cruzado, pero esta vez más cerca del marco contrario, quizás la mejor ocasión de los del Bierzo en este primer tiempo.

La gran labor de los de Nafti en el centro del campo les dio superioridad y dominio en esta primera mitad. Forzaron cuatro saques de esquina, por ninguno de los rojinegros, pero la falta de acierto y la seriedad defensiva de los zicaínos mantuvieron el resultado inicial.

Tras el paso por vestuarios, salió lanzada la Deportiva y provocó dos saques de esquina prácticamente seguidos ante unos vizcaínos que no salieron de su parcela. Pero no terminó de tirar entre los tres palos y así fue difícil inaugurar el marcador. Y, en una contra, los de Jon Erice estuvieron a punto de adelantarse en el marcador. Mattheus, con la testa, envió el cuero al larguero en la primera oportunidad clara de los areneros, aunque Andrés Prieto había tocado lo justo para evitar el tanto.

Con esta llegada se animaron los de Fadura, que, a pesar de cargarse con dos tarjetas amarillas en los primeros compases de la segunda parte, ahora cruzaron la línea divisoria con mayor asiduidad.

Pero los blanquiazules también querían ganar y la lucha era tremenda en el círculo central por el control de una contienda muy abierta. Nafti, después de que el Arenas botara sus dos primeros córners tras los 68 primeros minutos de partido, introdujo a dos hombres para dar frescura a su ataque, Keita y Slavy, y buscar los tres puntos en disputa que, a la postre, le darían la razón.

También Erice movió su banquillo y uno de los recién incorporados, Bazaga, dispuso de otra clarísima oportunidad en el área, pero su disparo se marchó por encima del larguero.

Ahora las fuerzas, dado lo pesado del terreno y, a pesar de las incorporaciones, evidentemente escasearon y les costó a unos y otros llegar al área rival.

Además, la Ponferradina tuvo el viento en contra y el Arenas buscó su portería con continuos balones al área, pero la suerte estuvo del lado berciano. Un balón colgado al área de Calderón, que llevaba poco tiempo sobre el terreno de juego, provocó un error en la zaga rojinegra y el búlgaro de Huesca, Slavy, que debutó con la elástica blanquiazul, cruzó el esférico raso para lograr el tanto de la victoria y que los tres puntos en disputa volaran hacia Ponferrada.