Rubén Sellés, entrenador del Zaragoza: «El punto no es suficiente, pero hemos competido y luchado»

Rubén Sellés ha lamentado que el Zaragoza no haya podido conseguir la victoria en su visita a León.

Ha explicado que no quiere una sensación negativa alrededor del equipo y ha vuelto a insistir en la idea de trabajar para darle la vuelta a esta situación. «La evaluación del rendimiento es positiva. Queríamos jugar, queríamos ganar el partido y lo hemos dado todo.

Creo que los chicos han hecho un esfuerzo tremendo. Especialmente casi toda segunda parte hemos dominado. Está claro que el punto no es suficiente, pero así podemos ir a competir a cualquier sitio».