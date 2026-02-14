Ziganda, entrenador de la Cultural: «El penalti habría supuesto una ventaja sustancial en el partido»

Publicado por Guillermo Mieres León Creado: Actualizado:

El entrenador de la Cultural, Ziganda, analizó con seriedad el empate sin goles ante el Zaragoza jugando como locales.

Reconoció que el partido arrancó con demasiadas precauciones por parte de ambos equipos: «El primer tiempo ha sido muy plano, con dos equipos que no querían equivocarse, y sin ocasiones claras».

El instante culminante del encuentro fue la pena máxima marrada por Rubén Sobrino en el primer tiempo. Ziganda no ocultó su desilusión por ese funesto desenlace: «El penalti es una jugada que habría supuesto una ventaja importante».