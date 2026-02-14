El Atlético Mansillés no mereció caer ante el Palencia Cristo Atlético

ATLÉTICO MANSILLÉS 0

Álex; Asier, Nacho, Pani, Matos (Rubén Celada, min 69), Farago, Saúl (Pacios, min 61), Pau (Jorge Fernández, min 52), Casti (Florin, min 46), Jairo y Mario (Adrián, min 69).

PALENCIA CRISTO ATLÉTICO 2

Alejandro Fernández; Aparicio, Pablo Fernández, Sánchez, Rubén (Lupidio, min 66), Gutiérrez (Arévalo, min 78), Mikel (Santamaría, min 82), Revuelta, Anderson, Adrián y Vallejo (Álvaro, min 82).

Goles: 0-1, min 48: Mikel; 0-2, min 58: Mikel. Árbitro: Iván Pablo Gómez. Amarilla para los locales Adrián, Pacios y Jairo Blanco y para los visitantes Aparicio, Adrián y el entrenador Jesús Jorqués. Incidencias: Campo Municipal de Puente Castro

El Atlético Mansillés dejó escapar una ocasión de oro para acercarse a un suspiro de la quinta posición de la tabla. A dos puntos del rival de ayer, el Palencia Cristo Atlético, los leoneses podían incluso arrebatársela haciéndose con el triunfo, pero al final su deseo se estrelló ante un rival más eficaz que en apenas diez minutos, los que fueron del 48 al 58 del partido, decantaba la balanza a su favor situando el marcador en 0-2, resultado que ya no iba a moverse a pesar de que los locales lo intentaron hasta el final.

La primera parte fue de dominio alterno aunque tal vez con mayores méritos para los mansilleses. En la segunda el acierto de los palentinos fue determinante para decantar la balanza a su lado. El Mansillés dispuso de ocasiones, pero ayer no fue su mejor día apara concretarlas.