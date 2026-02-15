Demasiado castigo para el Júpiter Leonés

Publicado por A. Ortiz Becerril De Campos Creado: Actualizado:

CD BECERRIL 2

Miguel Sevillano, Pablo, Miguel (Charly, min 77), Diego, Sierra, Simal, Isma, Blanco, Arranz (David, min 68), Montenegro (Conde, min 60) y Adri (Bonalde, min 60).

JÚPITER LEONÉS 1

Javi Palomares, Luego, Nico Toca, Turi, Ovi (Pablo, min 57), Isaque (Pablo, min 26), Aatif, Jassem (Daniel, min 46), Sergio Cuello, Mario (Jairo, min 46) y Morante (Juan Sánchez, min 77).

Goles: 0-1, min 17: Ovi; 1-1, min 29: Miguel Blanco, de penalti; 2-1, min 80: Charly. Árbitro: Sanz Monge. Tarjeta amarilla a los locales Conde, Enrique; y los visitantes Isaque, Mario, Jassem, Nico Toca y Sa. Incidencias: C.M.D. Mariano Haro.

El Júpiter Leonés no logró sumar un triunfo para seguir en su escalada de posiciones hasta la zona noble de la tabla, en un partido que perdió por la mínima (2-1) ante un rival que jugó con superioridad numérica buena parte del segundo acto.

La expulsión del capitán local fue un peaje demasiado caro que los de Pallide acabaron pagando a un precio alto y vieron cómo se les escaparon puntos, después de completar una más que notable primera mitad en la que habrían podido conseguir un poco más. Ya en la segunda parte y con inferioridad, el Becerril fue a por el triunfo y se llevó finalmente los tres puntos en su feudo.

Comenzó bien la contienda para un Júpiter Leonés que saltó al tapete verde con afán goleador y con ganas de jugar bien al fútbol. El conjunto que dirige Pallide se adelantó en el luminoso coincidiendo con los primeros quince minutos de juego. Primeros compases más que animados, con ambas escuadras dispuestas a llegar al final del primer acto con una cierta ventaja en el marcador. Las urgencias para salir del descenso del equipo local se notaron en el comienzo y, tras el gol en contra, los pupilos de Francis Olea pusieron una marcha más para que el encuentro no se les complicara más de lo debido.

Ya en la segunda parte, el conjunto morado buscó con descaro el área rival, pero la línea defensiva del visitante y su guardameta, Palomares, estuvieron certeros para neutralizar las ocasiones del rival. Por su parte, los de Pallide no fueron menos y también fueron vehementes en ataque, pero en los primeros compases del segundo tiempo les faltó acierto en los últimos metros para culminar las buenas jugadas y poder materializarlas en goles. Seguía la igualdad máxima con todo por decidir después de la hora de partido, con el pequeño hándicap para los cachorros: Nico Toca vio la segunda amarilla y fue expulsado, dejando a los suyos con un jugador menos. Jugando con superioridad, al Becerril se le puso el partido un tanto de cara y empezó el asedio ofensivo para intentar darle la vuelta al marcador, mientras que al Júpiter no le quedó más remedio que recular y aguantar ese empate a uno en el luminoso. El equipo que dirige Francis Olea apretó en el tramo final de la contienda y logró poner el 2-1 en el marcador.