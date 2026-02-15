Nafti: «Vale la pena sufrir»

El entrenador de la SD Ponferradina, Mehdi Nafti, se mostró satisfecho por el triunfo logrado en el tiempo de prolongación del equipo berciano ante el Arenas de Getxo en la vigesimocuarta jornada de Liga del Grupo I de Primera Federación: «Siempre esperas en un partido trabado algo más porque, viendo el encuentro, era un partido de empate a cero, 1-0 ó 0-1. Ellos tuvieron sus oportunidades, pero nosotros tuvimos más situaciones de peligro. Nuestro gol hace que estemos muy felices por lograr los tres puntos y, sobre todo, por la solidez que mostramos durante todo el partido. El fútbol, de momento, está de nuestro lado porque es fruto del trabajo de los chicos tras un mes de enero complicado de lesiones, pero bueno por los resultados. Ganar estos partidos de esta forma da una alegría añadida».

Nafti valoró positivamente a todo el equipo y los cambios realizados: «Esquerdo, que entró por una lesión en el calentamiento de San Emeterio, hizo un partido bastante completo. Muchos de los futbolistas que entraron están llamando a la puerta. Vale la pena sufrir porque eso hace que vayan entrando jugadores que están comprometidos. Estos recambios le vienen muy bien al equipo. Hacen un gran esfuerzo y es muy importante para todos». Por último, el técnico franco-tunecino no quiso marcarse objetivos a corto plazo: «No quiero oir hablar ni de permanencia ni de play-off. Lo único que queremos hacer es ganarnos el respeto de todos nuestros rivales», sentenció.

Jon Erice, muy contrariado

El preparador del Arenas Club, Jon Erice, se lamentó de la derrota encajada en el tiempo de descuento ante la Ponferradina: «Este tropiezo fue muy duro para nosotros porque la Ponferradina ha sido el equipo que menos peligro nos ha creado en lo que va de temporada. Ningún peligro en 95 minutos. Al final, una sucesión de errores, nos hemos autolesionado y, sin haber sufrido absolutamente nada, hemos perdido. El goal average era importante, lo teníamos a nuestro favor y, al final, nos han ganado».

Erice pasó a realizar un análisis de lo que fue el encuentro: «En la primera parte estuvimos bien, hicimos transiciones y nuestro rival también tuvo alguna llegada y el partido estuvo abierto. En la segunda mitad tuvimos tres ocasiones clarísimas para habernos adelantado, pero no acertamos. El partido moría y era de 0-0, pero esos errores que cometimos, les dieron tres puntos a un equipo que ya ni los buscaba, que ya se conformaba con el empate. Lo más justo hubiera sido el empate, pero al final perdimos», finalizó.

La Ponferradina sigue una línea creciente con seis partidos seguidos sin encajar gol y sumando 16 puntos de 18 posibles.