Otro examen con destino a Europa

El Abanca Ademar no pudo saldar su compromiso en Granollers de manera positiva. Una derrota que bien pudo ser un empate para los leoneses que sin tiempo para restañar las heridas afrontarán el próximo sábado otro partido de altos vuelos, y con las opciones para subirse al tren de las competiciones continentales la próxima campaña en el horizonte, el que les enfrentará al Bidasoa.

Sexto en una clasificación en la que hasta seis equipos pujar por ser los mejores de los 'mortales' tras el intratable FC Barcelona, el Abanca ademar no puede permitirse un resultado negativo frente a un rival con el que precisamente firmaba tablas en la primera vuelta en el Polideportivo de Artaleku. Ahora será en León donde los de Dani Gordo tienen una ocasión inmejorable para mantenerse en la batalla por el billete a Europa y de paso superar algún escalón. Uno de ellos sería el del propio Bidasoa que con dos puntos más transita en la cuarta posición de la tabla.

El Palacio de Deportes debe convertirse en este tramo de la temporada con la segunda vuelta ya rodando en el mejor aliado de un Abanca Ademar que tampoco puede despistarse, ya que por detrás, con los mismos puntos, figura el Valladolid.

Esas circunstancias deben ser un aliciente para los leoneses que tienen delante de ellos 13 jornadas para repetir el salvoconducto que lograron el pasado ejercicio rumbo a las competiciones continentales. Jugar en Europa sienta bien y en el Abanca Ademar no quieren dejar pasar la oportunidad de subirse a ese tren.

Hasta el final de la Liga todos los partidos van a resultar importantes aunque el poder sumar y que uno de tus rivales no lo haga es incluso más aprovechable. Y en la jornada 18 de Liga se va a abrir esa opción con la visita de un Bidasoa que llega de ganar en la pasada jornada, pero que en la anterior 'patinaba' frente al Ciudad Real. Esa irregularidad en un Bidasoa al que también le ha pesado el desgaste de su presencia en el torneo continental le han llevado a encontrarse en una situación menos deseada de lo que quería y con el Abanca Ademar con opciones de superarlo en la clasificación.

La igualdad de esta Liga queda patente con hasta seis equipos separados por cuatro puntos (entre el segundo y el séptimo). Lejos un FC Barcelona que va a su ritmo como ha hecho desde hace ya unos cuantos años, La Rioja parece que es la que ha cogido un mejor ritmo aunque con poca distancia respecto al Granollers que con 24 puntos contabiliza uno menos. El propio Bidasoa con 23, el Torrelavega con 22 y el Abanca Ademar y Valladolid con 21 son los siguientes en posicionarse para una segunda vuelta de la competición en la Liga Asobal en la que cada punto va a tener su peso en oro.

Eso lo sabe el equipo leonés que tiene el sábado a partir de las 18.00 horas una oportunidad de oro para resarcirse del disgusto, a pesar de su buen juego y de contar con oportunidades para que el desenlace hubiera sido otro, de la derrota en Granollers.

Tras Bidasoa, el Abanca Ademar tendrá al menos en los dos siguientes capítulos a rivales a priori más favorables como el Ciudad Real y el Puente Genil con los que poder sumar puntos para que en ese pulso entre tantos contendientes sus opciones puedan verse mejoradas.