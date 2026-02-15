La Cultural Leonesa juvenil gana al Sur y amplía su margen con el Santa Marta

Publicado por Guillermo Mieres León Creado: Actualizado:

CULTURAL LEONESA 2

Nico Ares, Cachán (Lafuente, min 84), Bardón, Raúl Calvo, Freitas, Rojo (Arribas, min 65), Hugo Aller (Álvaro, min 71), Mauro, Falagan, Izan (Dani Álvarez, min 71) y Diego Julián (Ochoa, min 65).

UD SUR 0

Gonzalo García, Sastre (Huelves, min 78), Belloso, Caballero, Antolín, Cuéllar (Calabor, min 78), Espinilla (Moreno, min 65), Falcao (Del Barco, min 72), Puyo, Marcos López y Jorge Rodríguez (Ulloa, min 72).

Goles: 1.0, min 11: Hugo Aller, de penalti; 2-0, min 89: Mauro. Árbitro: Adrián Prieto Castellanos (Comité castellano y leonés). Auxiliado en las bandas por Daniel Santos Fresno e Ivan García García. Amonestó con tarjeta amarilla al local Fontanillo y al visitante Caballero. Incidencias: Área Deportiva de Puente Castro en regulares condiciones debido a la lluvia y la nieve caída en los días previos.

La Cultural Leonesa juvenil logró una victoria de prestigio contra la UD Sur (2-0) que unida a la derrota de la UD Santa Marta de Tormes en el barrio vallisoletano de Parquesol (1-0) le permite obtener una ventaja de tres puntos respecto a los salmantinos, además del golaveraje.

El Área Deportiva de Puente Castro no era el mejor terreno de juego para la disputa de un partido de fútbol, pero los locales supieron adaptarse mejor a las condiciones y pronto, en el minuto 11, Hugo Aller no perdonaría desde el punto de penalti para poner por delante a los suyos.

La UD Sur demostró que no está tercera en la clasificación de casualidad y tuvo sus ocasiones para empatar y poner nerviosa a la parroquia culturalista, pero la suerte no estaba de su lado y el balón no entró. Sí lo hizo en las postrimerías del duelo, de nuevo, en la portería visitante, cuando en el 89 Mauro hizo el segundo y definitivo gol de la Cultural. La próxima semana los leoneses viajan al complicado campo del Parquesol, examen de prestigio.