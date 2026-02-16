Juan Castro regresa al Ademar León

El Ademar anuncio este lunes el regreso de Juan Castro para la próxima temporada.DL

Juan Castro, central leonés de 35 años formado en la cantera ademarista, regresará a su casa, el Abanca Ademar. Lo hará para la temporada 2026-2027 tras dos campañas en el Kadetten suizo al que recalaba precisamente desde el club leonés.

Juan Castro se convierte en el segundo anuncio de un ex que regresa tras el de hace pocas fechas de Adrián Casqueiro que milita en el Pays d'Aix Université Club Handball galo.

"La próxima temporada contaremos de nuevo con Juan Castro, jugador que ya pasó por el club y que dejó un gran recuerdo tanto por su rendimiento como por su compromiso en la pista".

"Estamos encantados de contar con su experiencia y calidad", anunciaba el club leonés a través de sus redes sociales.