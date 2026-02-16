La Virgen del Camino viste de corto los 15 años de unos 10K de récord

Los 10K de La Virgen del Camino ya calientan motores. Y lo hacen con un récord de participación que en su 15ª edición alcanza los 700 protagonistas. La carrera, que este año presenta novedades y que el 1 de marzo levanta el telón a la Copa Diputación, presentaba ayer sus credenciales en Auto palacios, concesionario de Ford en león. Lo hacía con la presencia del alcalde de Valverde, David Fernández, el coronel de la Academia Básica del Aire de La Virgen del Camino, Óscar Ruiz González, el representante de Auto Palacios, José Raúl Gutiérrez y Jorge Pérez y Luis Óscar López Gabela por parte de la organización.

Una carrera grande de 10 kilómetros que desde hace unos años tiene como homenajeado a 'Antonino Baños', otra de 5 kilómetros que se estrenaba el pasado año y una Mini 10 KM para categorías menores 'Laura Cruz Geijo' conforman el cartel de una propuesta que llenará de deporte y actividad la matinal del 1 de marzo en la localidad.

David Fernández, alcalde de Valverde de La Virgen, fue el primero en tomar la palabra agradeciendo al coronel de la Academia Básica del Aire su implicación así como a todos los patrocinadores que dan sustento a la carrera. El siguiente en tomar la palabra fue el coronel Ruiz González que apuntaba al Ayuntamiento y Auto Palacios como destacados sustentos de la prueba. También recalcó la disposición de la Base en este tipo de iniciativas y apuntó también que entre los 700 inscritos se encuentran 150 alumnos de la Academia.

José Raúl, por parte de Auto Palacios, apuntó el excelente maridaje entre los 10K y el concesionario oficial de Ford desde hace ya unas ediciones a la vez que apuntó la vinculación de este con la ciudad de León en la que lleva asentado medio siglo, los mismos de la llegada de Ford a España.

Los siguientes en tomar la palabra fueron Jorge Pérez y Luis Óscar López Gabela. Ayuntamiento, Academia Básica del Aire y Auto palacios fueron los destinatarios de sus agradecimientos al igual que los del resto de patrocinadores como E.Leclerc, Chemo León Farma, Drasanvi, Casa Ma&mi, Kamariny, Mayador y Bodega Los Palomares.

Respecto a la participación de atletas en esta edición, los organizadores resaltaron el hecho de haber tenido que ampliar en un centenar el cupo de inscritos hasta los 700 y que apenas dos semanas antes de la disputa de la prueba todas las plazas se encuentran ya asignadas.

También se destacó la relevancia que los 10K de La Virgen del Camino han logrado con el paso de los años, un éxito que los ha convertido en un referente de calidad. El paso por la Base Aérea en la primera vuelta es otro de sus puntos fuertes.

Y ya se está trabajando en un futuro a corto plazo con el objetivo de poder homologar la distancia para que entre a formar parte del calendario de pruebas de la Federación Española con el fin de poder organizar además algún campeonato nacional. Todo para unos 10K que el 1 de marzo desde las 10.00 horas convertirán a La Virgen del Camino en la capital del atletismo.