Alejandro y Héctor González lucen su nivel en el Campeonato de España

Valladolid fue escenario del Campeonato de España absoluto de tiro con arco en sala, cita ineludible para los mejores arqueros del panorama nacional.

Los hermanos bercianos Alejandro y Héctor González Manuel (ambos de Arco Club Valladolid) estuvieron entre los 86 deportistas de arco compuesto que compitieron durante el fin de semana.

El sábado tuvo lugar el 'round' clasificatorio en el que el Héctor firmó una tablilla de 586 puntos que le colocaban en la sexta posición. Por su parte Alejandro se colocó en una discreta vigésima tercera posición al haber finalizado su ronda clasificatoria con un total de 575 puntos.

Héctor al ser el primer arquero clasificado de Castilla y León entró a ocupar la plaza masculina del equipo mixto, y tanto él como Alejandro formaron también parte del combinado masculino junto a Jorge González Espinilla.

Las primeras rondas eliminatorias tuvieron lugar el sábado por la tarde siendo los equipos mixtos autonómicos los primeros en debutar. Héctor y su compañera de equipo la salmantina Yolanda Ghaloul no lograron superar cuartos de final ante el equipo andaluz quedando los castellano y leoneses en 6ª posición.

La jornada del domingo comenzó con las eliminatorias de equipos autonómicos en el que los bercianos Alejandro y Héctor, tras clasificar al combinado castellano y leonés (junto a Jorge) en segunda posición, tuvieron pase directo a los cuartos de final, eliminatoria que no lograron superar, quedando de este modo en una meritoria 5ª posición. Tras los equipos llegaba el momento de las eliminatorias individuales que empezaban en 1/16 de final para los primeros 32 arqueros clasificados.

Alejandro y Héctor fueron superando con solvencia y buenas puntuaciones 1/16, y 1/8 ante duros rivales hasta plantarse en ¼ de final, donde el mayor de los González. Manuel caería por tan solo un punto de diferencia, quedando apeado de este modo de la lucha por las medallas y consiguiendo una 7ª y muy meritoria plaza individual de este campeonato.

Por su parte Héctor tras superar los cuartos de final y semifinales se plantó en la final para luchar por el preciado oro contra el murciano Ramón López. Una emocionante y disputada final en la que Héctor (capitaneado por su hermano) lograba el subcampeonato nacional absoluto. Héctor que inaugura su etapa en categoría sénior con esta plata.

Las próximas citas para los arqueros ponferradinosserán en los Grandes Premios y el Nacional de Clubes