Cuenta atrás olímpica para María Martín-Granizo

María Martín-Granizo, Audrey Pascual, Javier Marcos, Emilio Redondo e Higinio Rivero, los cinco deportistas que representarán a España en los Juegos Paralímpicos de invierno de Milán-Cortina d’Ampezzo, acuden «ilusionados» para hacer historia en una cita que se prevé especial y en la que el equipo nacional pretende volver a ganar medallas ocho años después de PyeongChang 2018. Así lo dejaron patente, con la leonesa como uno de sus referentes en los Juegos de su estreno, en la presentación oficial en la embajada de Italia en España de la delegación que acudirá a la cita deportiva.

El equipo nacional, seleccionado por el Comité Paralímpico Español y la Real Federación Española de Deportes de Invierno (RFEDI), cuenta con cinco deportistas para esquí alpino (Audrey Pascual que ejercerá como la abanderada, la leonesa María Martín-Granizo y Javier Marcos), uno para snowboard (Emilio Redondo) y otro en esquí de fondo y biatlón (Higinio Rivero), todos con discapacidad física.

Junto a ellos asistirán a los Juegos quince personas más, incluyendo entrenadores, médicos, fisioterapeutas, skimans y personal de apoyo y de oficina, repartidos entre las sedes de Cortina, la mayoría, y Tesero. El equipo paralímpico español participará en cuatro de las seis modalidades que componen el programa de competición, salvo curling en silla de ruedas y hockey sobre hielo. Todos los deportistas españoles disputarán este año sus primeros Juegos Paralímpicos de invierno y la mayoría de ellos han alcanzado el alto nivel gracias al Equipo de Promesas Paralímpicas. Con estos cinco participantes, la delegación nacional supera las cifras de las anteriores ediciones, ya que en Pekín 2022 solo compitieron dos españoles. Los XIV Juegos Paralímpicos de Invierno se celebrarán entre el 6 y el 15 de marzo en Milán, Cortina d’Ampezzo y Tesero.

