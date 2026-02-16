Bronce nacional para Celia Ponga y dos récords provinciales en Cieza

Publicado por DL León Creado: Actualizado:

Cieza albergó el Nacional sub-20, sub-18 y sub-16 de Marcha por Federaciones Autonómicas. Las atletas leonesas brillaron con luz propia. En los 10 km sub-18, Celia Ponga se colgaba el bronce. Su compañera Diana López finalizó 12ª. La actuación de ambas contribuyó a que Castilla y León fuera segunda. En los 5 km sub-16, María Palomares fue novena. Y en la categoría absoluta, Lucía Redondo, madrileña afincada en León, tuvo que abandonar.